Wetterprognose für Bunyola: Detaillierte 7-Tage-Übersicht und Trends (18.4.2024)

Wetterbericht Bunyola: Wechselhaftes Aprilwetter erwartet

Das Wetter in Bunyola zeigt sich in der kommenden Woche von seiner abwechslungsreichen Seite. Die Bewohner und Besucher der idyllischen Gemeinde auf Mallorca dürfen sich auf Tage mit Lichtblicken ebenso wie auf regnerische Perioden einstellen. Wir werfen einen Blick auf die täglichen Wetterentwicklungen und geben Ihnen nützliche Informationen zur Planung Ihrer Aktivitäten im Freien.

Prognose für das Wetter in Bunyola vom 18. April bis 25. April 2024

Donnerstag, 18. April: Ein leichter Regen kündigt sich an, bei einer Temperatur von 14°C. Ein sanfter Wind weht mit 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt. Der Luftdruck misst 1016 hPa. Der Tag beginnt mit Sonnenaufgang um 05:06 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Freitag, 19. April: Freundlichere Aussichten erwarten uns mit verstreuten Wolken am Himmel und Temperaturen um die 16°C. Der Wind verstärkt sich leicht auf 5 km/h. Trockene Verhältnisse bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% und ein steigender Luftdruck von 1022 hPa sind zu verzeichnen. Sonnenaufgang und -untergang erfolgen um 05:05 bzw. 18:30 Uhr.

Samstag, 20. April: Herrlich klares Himmelsblau ohne Wolke verspricht der Samstag bei 18°C. Es wird ein leichter Wind von 3 km/h erwartet, die relative Luftfeuchtigkeit fällt auf 48% bei einem Luftdruck von 1017 hPa. Sonnenaufgang ist um 05:03 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Sonntag, 21. April: Scattered clouds decorate the sky, and the temperature will be pleasant at 16°C. The wind, still gentle at 3 km/h, won't disrupt any outdoor plans. Expect a moderate humidity level of 52% and a stable pressure at 1016 hPa. The day starts with sunrise at 05:02 and concludes with sunset at 18:32.

Montag, 22. April: Der Himmel über Bunyola präsentiert sich überwiegend bedeckt, und die Temperaturen bleiben bei moderaten 15°C. Der Wind behält seine Stärke von 3 km/h bei, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 50%. Barometrische Messungen weisen einen Wert von 1014 hPa auf. Erleben Sie den Tagesanbruch um 05:01 Uhr und den Abenddämmerungseffekt um 18:33 Uhr.

Dienstag, 23. April: Mit einem Sturz auf 9°C und einer verstärkten Windgeschwindigkeit von 6 km/h wird der Dienstag herausfordernd. Der Niederschlag wird stärker, es ist mit mäßigem Regen zu rechnen. Die Feuchtigkeit schießt in die Höhe auf 87%, und der Luftdruck fällt weiter auf 1012 hPa. Sonnenaufgang um 04:59 Uhr und Sonnenuntergang um 18:34 Uhr zeichnen den Tag.

Mittwoch, 24. April: Leichter Regen und kühle Temperaturen von 8°C begleiten uns weiterhin mitten in der Woche. Die Windgeschwindigkeiten bleiben bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist hoch mit 85%. Der Druck sinkt auf 1010 hPa. Der Tag erwacht um 04:58 Uhr, und die Dämmerung tritt um 18:35 Uhr ein.

Donnerstag, 25. April: Zum Abschluss der 7-Tage-Prognose hält der leichte Regen an, doch das Thermometer klettert etwas auf 9°C. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h und einer Abnahme der Feuchtigkeit auf 76%. Der Druck fällt minimal auf 1009 hPa. Sonnenaufgang um 04:57 Uhr und Sonnenuntergang um 18:36 Uhr beschließen die Wetterwoche.

Das dynamische Frühlingswetter in Bunyola bietet somit einen Mix aus Sonnenschein, Wolken und Regenschauern. Passen Sie Ihre Pläne entsprechend an und genießen Sie die natürliche Schönheit Mallorcas bei jedem Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:28:28. +++