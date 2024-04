Wetterprognose für Santanyí: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern (18.4.2024)

Das aktuelle Wetter in Santanyí – Eine Vorschau auf die kommenden Tage

Wer die idyllische Gemeinde Santanyí auf Mallorca besucht, genießt nicht nur die malerischen Landschaften, sondern erwartet natürlich auch angenehmes Wetter. Die Wettervorhersage für die Woche vom 18. April bis zum 25. April 2024 verspricht dabei eine Mischung aus sonnigen Tagen und Regenschauern, die für eine frische Brise im mediterranen Klima sorgen.

Leichter Regen und sanfte Brisen - Wetterdetails für Santanyí

Am Mittwoch, den 18. April 2024, erleben wir einen Start in die Woche mit leichtem Regen. Die Temperaturen erreichen gemäßigte 14°C, während der Wind mit Geschwindigkeiten von 9 km/h weht. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 76% und einem Luftdruck von 1016 hPa startet Santanyí in eine abwechslungsreiche Wetterwoche.

Den darauf folgenden Tag begrüßt uns ein Himmel mit aufgelockerten Wolken. Am 19. April erwärmt sich die Luft auf angenehme 16°C. Bei einem mäßigen Wind bleibt die Luftfeuchtigkeit niedrig, was den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten macht.

Klare Himmel über Santanyí

Vom 20. zum 21. April dürfen sich Einheimische und Besucher auf klaren Himmel mit Temperaturen von 18°C und 17°C freuen. Die perfekte Chance, um Mallorcas Strände oder die charmanten Gässchen von Santanyí zu erkunden. Bei einer mäßigen Luftfeuchtigkeit können Sie unbeschwert die Sonne Mallorcas genießen, während der Wind für eine leichte Abkühlung sorgt.

Wetterumschwung zum Wochenende

Der 22. April kündigt sich mit bedecktem Himmel an und leitet einen Wetterumschwung ein. Mit 16°C bleibt es zwar mild, jedoch nimmt die Luftfeuchtigkeit langsam zu. Am 23. April setzen dann stärkere Regenfälle ein, die Temperaturen fallen auf kühle 10°C ab, und Windböen erreichen 11 km/h. Ein Tag, der sich besonders gut eignet, um eines der Museen oder Galerien Santanyís zu besuchen.

Die darauf folgende Woche startet mit weiteren Regentagen. Sowohl am 24. als auch am 25. April erwarten uns leichte bis moderate Regenschauer bei Temperaturen von 13°C und 14°C. Diese Tage bieten sich an, um die kulinarische Vielfalt der Insel in den gemütlichen Cafés und Restaurants zu genießen.

Zusammenfassend erwartet Santanyí eine Woche mit wechselhaftem Wetter – von sonnigen Momenten bis hin zu regnerischen Tagen ist alles dabei. Denken Sie daher an die passende Kleidung und genießen Sie die Schönheit Mallorcas in all ihren Facetten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:58:15. +++