Wetterprognose für Sencelles (18.04.2024 - 25.04.2024): Sonne, Wolken und Frühlingsregen

Wetter in Sencelles: Eine Mischung aus Sonne und Aprilregen erwartet uns

Während die Frühlingstemperaturen sich im angenehmen Bereich bewegen, steht den Einwohnern und Besuchern von SencellesSencelles eine vielseitige Wetterwoche bevor. Von leichtem Regen bis hin zu einem strahlend klaren Himmel, bietet diese Woche alles, was das mallorquinische Aprilwetter so besonders macht.

Leichter Frühlingsregen und milde Temperaturen

Beginnend mit dem 18. April 2024, werden wir in Sencelles von leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von circa 17°C begrüßt. Ein sanfter Wind mit lediglich 5 km/h sorgt für eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 61% liegt, was für Frühlingstage auf der Insel typisch ist.

Die Sonne zeigt sich trotz vereinzelter Wolken

Am folgenden Tag, dem 19. April, lockern sich die Wolken auf, und wir dürfen uns über vereinzelte Wolken und Sonnenmomente freuen. Mit einem leichten Anstieg der Temperatur auf 19°C und einer weiterhin moderaten Windgeschwindigkeit versprechen die kommenden Tage angenehme Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten.

Der 20. April bringt das Highlight der Woche mit sich – einen klaren Himmel. Mit der Höchsttemperatur von 21°C, die für diese Woche prognostiziert wird, ist es ein idealer Tag, um das wunderschöne Sencelles und seine Umgebung zu erkunden.

Wolken und Regen kehren zurück

Die zweite Wochenhälfte, beginnend mit dem 21. April, wird von vereinzelten Wolken begleitet, mit Temperaturen, die sich um die 19°C einpendeln. Ein stetiger Wind und eine leichte Steigerung der Luftfeuchtigkeit deuten auf die baldige Rückkehr des Regens hin.

Ab dem 22. April verdichten sich die Wolken, und es wird ein bedeckter Himmel erwartet. Mit kühleren 17°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit bereitet sich die Region auf den nächsten Regeneinbruch vor.

Den Höhepunkt der Niederschläge erleben wir am 23. April mit moderatem Regen und spürbar kühleren Temperaturen um 9°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf markante 91%, und das Wetter verlangt nach einer wärmenden Jacke und dem Schirm als treuen Begleiter.

Ende der Woche mit Hoffnung auf Besserung

Zum Abschluss der betrachteten Periode, am 24. und 25. April, bleibt es weiterhin regnerisch, allerdings mit einer leisen Hoffnung auf Wetterbesserung. Die Temperaturen steigen langsam wieder an und erreichen Mitte 12°C, während die Wolken weiterhin das Himmelsbild bestimmen.

Die Sonnenauf- und -untergänge in Sencelles verlagern sich während der Woche leicht, beginnend um 5:06 Uhr am 18. April und endend um 18:35 Uhr am 25. April, was uns täglich ein wenig mehr Tageslicht schenkt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:59:58. +++