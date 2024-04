Wettervorhersage Artà: 7-Tage-Trend mit allen Wetterdetails für die Nordostküste Mallorcas (18.4.2024)

Die Wetteraussichten für Artà: Regenschirme bereithalten!

Die malerische Kleinstadt Artà auf Mallorca wird in der kommenden Woche von einer abwechslungsreichen Wetterlage geprägt sein. Lassen Sie uns einen Blick auf den 7-Tages-Wettertrend werfen und herausfinden, was Sie für Ihre Aktivitäten im Freien einplanen können.

Die Wetterübersicht vom 18. April 2024 bis zum 25. April 2024 in Artà

Mittwoch, der 18. April 2024: Ein bedeckter Himmel und moderater Regen werden den Tag bestimmen. Die Temperaturen wird sich um die 13°C einpendeln, während der Wind mit bis zu 10 km/h für eine frische Brise sorgen wird. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 83% sollten Sie auf entsprechende Kleidung achten. Sonnenaufgang um 5:04 Uhr und Sonnenuntergang um 18:27 Uhr.

Donnerstag, der 19. April 2024: Es erwartet uns ein überwiegend entspannter Tag mit leichtem Regen und Höchsttemperaturen um die 15°C. Der Wind frischt etwas auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 13 km/h. Die relative Feuchte sinkt auf 69%, und der Luftdruck steigt auf 1023 hPa, was für stabile Wetterbedingungen spricht. Der Tag beginnt um 5:02 Uhr und endet um 18:28 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Freitag, der 20. April 2024: Die Sonne wird sich zwischen wenigen Wolken zeigen und bei Höchsttemperaturen von 15°C für angenehme Momente sorgen. Der Wind legt sich auf 8 km/h, und die Feuchtigkeit verharrt bei 67%. Die Wetterlage scheint ideal für einen Bummel durch die Altstadt von Artà zu sein. Sonnenaufgang um 5:01 Uhr, Sonnenuntergang um 18:29 Uhr.

Samstag, der 21. April 2024: Bei 14°C und einer Decke aus zerbrochenen Wolken können Sie den Tag draußen genießen, solange Sie sich warmer Kleidung bedienen. Ein leichter Wind von 10 km/h und eine reduzierte Luftfeuchtigkeit von 54% zeichnen das Wetter an diesem Tag aus. Ein Tag, der sich perfekt für kulturelle Erkundungen an museumsreichen Orten eignet. Der Tag wird eingeläutet um 4:59 Uhr und geht zu Ende um 18:30 Uhr.

Sonnabend, der 22. April 2024: Wieder müssen wir die Schirme zücken, denn es ist leichter Regen bei 14°C vorhergesagt. Eine leichte Brise von 5 km/h wird das Wetter erträglich machen und die Feuchtigkeit von 63% sorgt für frisches Klima. Sonnige Momente sind von 4:58 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:31 Uhr zu erwarten.

Sonntabend, der 23. April 2024: Das Wochenende beginnt nass mit moderater Regen und Temperaturen, die auf 10°C fallen. Der Wind bleibt mit 8 km/h beständig, die Feuchtigkeit steigt auf 86% an, was ein trübes Gefühl in der Luft vermitteln kann. Dennoch, lassen Sie sich nicht entmutigen. Der Tag erwacht um 4:57 Uhr und neigt sich dem Ende zu um 18:32 Uhr.

Montag, der 24. April 2024: Beginn der Woche mit leichtem Regen und Temperaturen um die 11°C. Stabilisierender Wind von etwa 10 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von 73% könnten das Gefühl der Kühle verstärken. Die Sonne erhebt sich um 4:55 Uhr und senkt sich um 18:33 Uhr.

Dienstag, der 25. April 2024: Auch heute bleibt es bei leichtem Regen, aber die Quecksilbersäule klettert leicht auf 12°C. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 12 km/h, während die Feuchtigkeit auf 66% absinkt. Ein Tag, der gut für den Besuch überdachter Attraktionen oder gemütlicher Cafés genutzt werden kann. Sonnenaufgang um 4:54 Uhr und Sonnenuntergang um 18:34 Uhr.

Die Wettervorhersage zeigt, dass Artà eine Mischung aus Regen und Wolken erleben wird, jedoch mit einigen sonnigen Intervallen, die allemal willkommen sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:25:20. +++