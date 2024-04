Wettervorhersage Escorca: Aprilwetter mit Sonne, Wolken und Regenschauern (18.04.24 - 25.04.24)

Ausblick auf das Wetter in Escorca

Escorca-Wetter der nächsten Tage: Das Wetter in Escorca auf Mallorca zeigt sich diese Woche von einer launischen Seite. Von leichten Regenschauern über klaren Himmel bis hin zu bewölkten Tagen und moderatem Regen - die Aprilwoche hält für Einheimische und Besucher diverse Wetterphänomene bereit.

Wetterprognose für die Woche vom 18. bis 25. April 2024

Die Wetterlage in EscorcaEscorca präsentiert sich wechselvoll: Sanfte Brisen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 4 und 6 km/h begleiten die kommende Woche, während die Temperaturen von kühlen 7°C bis zu angenehmen 17°C schwanken. An den meisten Tagen erwarten uns leichte Regenschauer, was für Mallorca und speziell für Escorca nicht unüblich ist.

Detailansicht der täglichen Wetterentwicklung

Dabei variieren die Luftfeuchtigkeit und der atmosphärische Druck geringfügig, was die unterschiedlichen Wetterbedingungen noch einmal hervorhebt. Die Sonne betritt die Inselbühne jeweils zwischen 04:56 und 05:05 Uhr und verabschiedet sich zwischen 18:29 und 18:36 Uhr, was die Tage im April in Escorca angenehm lang erscheinen lässt.

Besonderer Hinweis für die Bewohner und Besucher von Escorca

Gummistiefel und Regenschirm sollten in dieser Woche unbedingt zur Grundausstattung gehören! Sollten sich jedoch die Regenwolken verzogen haben, kann man sich auf einen klaren Blick auf das Tramuntana-Gebirge freuen, der besonders an klaren Tagen atemberaubend schön ist. Nutzen Sie die sonnigen Momente für schöne Ausflüge und Aktivitäten im Freien!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:34:38. +++