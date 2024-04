Wettervorhersage für Puigpunyent (18.4.2024 bis 25.4.2024): Aktuelle Temperaturen und Wochentrends (18.4.2024)

Wetteraktualisierung für Puigpunyent: Eine Woche voller Veränderungen

Puigpunyent, das idyllische Dorf im Herzen von Mallorca, ist bekannt für sein charmantes Ambiente und seine wunderschöne Naturkulisse. Doch wie jede andere Region ist auch hier das Wetter ein ständiger Begleiter des Tagesgeschehens. Wir blicken auf die kommende Woche und informieren über das Wettergeschehen in Puigpunyent.

Temperaturen und Niederschlagschancen im April

Die Woche startet am Mittwoch, den 18. April 2024, mit leichten Regenschauern und einer angenehmen Höchsttemperatur von 13°C. Die Frühlingssonne kämpft sich durch die Wolken, während eine leichte Brise mit 5 km/h weht und eine relative Luftfeuchtigkeit von 56% für Erfrischung sorgt.

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel über Puigpunyent etwas aufgelockert, mit 'broken clouds' und einer leichten Temperatursteigerung auf 14°C. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu und sorgt zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 55% für ein angenehmes Klima.

Der Freitag begrüßt uns mit einem 'clear sky' und weiteren 15°C. Ein idealer Tag, um die Natur rund um Puigpunyent zu genießen, denn der Wind legt sich auf sanfte 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei mäßigen 59%.

Das Wochenende leitet Samstag mit 'scattered clouds' und abermals 15°C ein, eine beständige Temperatur, die es ermöglicht, die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten der Region zu planen.

Am Sonntag wird der Himmel von 'overcast clouds' dominiert, die Temperaturen bleiben jedoch mit 14°C weiterhin frühlingshaft.

Die neue Woche beginnt mit einer deutlichen Wetteränderung. Am Montag, den 23. April, erleben wir 'heavy intensity rain' bei kühleren 9°C, begleitet von einem frischeren Wind von 7 km/h. Die Feuchtigkeit steigt auf 83%, ein typisches Zeichen für intensivere Regenfälle.

Der Dienstag bietet eine Fortsetzung des Nasswetters mit 'light rain' und einer Minimaltemperatur von 8°C.

Den Abschluss der Woche bildet der Mittwoch, den 25. April, mit erneutem 'light rain', bei dem sich die Temperatur jedoch wieder auf 10°C erholt und der Wind auf 8 km/h zulegt.

Tägliche Sonnenauf- und -untergangszeiten

Die Tage in Puigpunyent werden merklich länger, was sich in den Sonnenauf- und -untergangszeiten widerspiegelt. Die Sonne grüßt Sie am frühen Morgen zwischen 4:59 und 5:7 Uhr und verabschiedet sich abends zwischen 18:30 und 18:37 Uhr.

Von leicht regnerischen Tagen bis hin zu klaren Himmeln – Puigpunyent bietet in der kommenden Woche eine Vielfalt an Wetterlagen, die jedem Wettergeschmack gerecht werden sollte. Planen Sie dementsprechend Ihre Aktivitäten und bleiben Sie stets vorbereitet auf die wechselhaften Aprilwetter in Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:52:40. +++