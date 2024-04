Wettervorhersage Petra (18.04.24 bis 25.04.24): Sonnenschein und steigende Temperaturen

Die aktuelle Wetterlage in Petra: Ein sonniger Ausblick in die Zukunft

Herrlicher Sonnenschein und ein klarer Himmel erwarten die Einwohner und Besucher von Petra in den kommenden Tagen. Ab dem 18. April präsentiert sich das Wetter in Petra von seiner besten Seite, was zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten bietet. Dieser Wetterbericht bietet eine detaillierte Vorausschau auf die Wetterentwicklung für das kleine Paradies inmitten Mallorcas.

Das Wetter in Petra: Sonnig und trocken den ganzen Tag über

Am Mittwoch, den 18. April 2024, beginnt der Tag in Petra mit angenehmen 21°C und einem klaren Himmel. Eine leichte Brise weht mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 24%. Der Luftdruck ist stabil bei 1014 hPa, perfekt für einen Spaziergang durch Petra's idyllische Gassen oder eine Wanderung in der umliegenden Landschaft.

Diese Bedingungen halten weiter an und am Donnerstag, den 19. April, erwartet Sie ein ähnliches Bild mit 19°C und einem strahlend blauen Himmel. Trotz eines leichten Rückgangs der Temperatur bleibt das Klima in Petra ideal für jegliche Ferienpläne.

Ein Blick auf das Wochenende: Perfektes Freizeitwetter in Petra

Das Wochenende nähert sich, und mit ihm kommen noch bessere Nachrichten: Der Freitag, der 21. April, startet mit 19°C und einem erfrischenden Wind von 8 km/h. Wie gehabt, zeichnet sich der Himmel dabei völlig klar ab. Sonnenanbeter und Naturfreunde kommen in Petra voll auf ihre Kosten. Der Sonneuntergang um 16:09 Uhr verspricht malerische Abendstimmungen.

Samstag, der 22. April, hält die angenehme Wetterreihe aufrecht, sogar mit etwas milderem Wind, und die Temperaturen steigen auf 21°C. Ein makelloser Tag, um Mallorcas Charme in vollen Zügen zu genießen.

Wetterhöhepunkt der kommenden Woche: Sommerliche Verhältnisse in Petra

Zur Wochenmitte klettern die Temperaturen weiter nach oben. Wenn am Dienstag, den 23. April, das Quecksilber auf 25°C steigt, sollten Besucher leichte Kleidung nicht vergessen. Leichte overcast clouds kündigen eine geringfügige Veränderung an, die dennoch viel Spielraum für Freizeitgestaltung lässt.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch, den 24. April, ihren Höhepunkt der Woche mit stolzen 29°C und einem erneuten klaren Himmel. Angenehme 6 km/h Wind sorgen für etwas Kühlung. Der Luftdruck liegt bei 1012 hPa.

Zum Abschluss der Betrachtungsperiode erwartet Petra am Donnerstag, den 25. April, das wärmste Wetter mit beispiellosen 31°C. Trotz der overcast clouds bleibt es trocken, und die Luftfeuchtigkeit ist bemerkenswert gering. Ideale Bedingungen, um die Insel zu erkunden oder sich am Strand zu entspannen.

Alles in allem versprechen die nächsten sieben Tage in Petra fantastisches Wetter, das die Vorzüge Mallorcas voll zur Geltung bringt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 18.4.2024, 01:49:09. +++