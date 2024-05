7-Tage-Wettervorhersage für Petra: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen (12.5.2024)

Wetter in Petra: Sonniges Frühlingserwachen mit klarem Himmel

Die idyllische Gemeinde Petra auf Mallorca kann sich auf eine Woche voller Sonnenschein und ansteigenden Temperaturen freuen. Perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien und entspannte Stunden unter der mediterranen Sonne.

Wetterübersicht für die kommende Woche in Petra

Das Wetter in Petra zeigt sich von seiner besten Seite: Von sonnigen Tagen zu erwarten, die sowohl Einheimischen als auch Besuchern Mallorcas Freude bereiten dürften.

Montag (12.5.2024) Die Woche startet mit temperierten 18 Grad Celsius und einem leicht bewölkten Himmel, der genug Sonne durchlässt, um das Tageslicht zu genießen. Der Wind weht leicht mit 9 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 39 Prozent.

Dienstag (13.5.2024) Der Dienstag begrüßt Petra mit einem strahlend klaren Himmel und einem sanften Rückgang der Temperatur auf 15 Grad Celsius. Die frische Brise hält mit einer Windgeschwindigkeit von 11 km/h an, während die Luftfeuchtigkeit auf 52 Prozent steigt.

Mittwoch (14.5.2024) Die Mitte der Woche präsentiert sich nicht anders: sonnig und klar mit 17 Grad Celsius. Der Wind beruhigt sich auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf erfreuliche 29 Prozent.

Donnerstag (15.5.2024) bis Sonntag (19.5.2024) Ab Donnerstag steigen die Temperaturen täglich, beginnend bei 21 Grad Celsius mit klarem Himmel, und erreichen einen Höhepunkt von 30 Grad Celsius am Sonntag. Jeder Tag ist gezeichnet von klarem Himmel und nur leichter Brise, was die Tage ideal für jegliche Vorhaben macht – sei es Strandbesuche, Wandertouren oder einfach nur die Seele in einem Café in der Sonne baumeln lassen.

Frühlingsgefühle und Freizeittipps

Mit solchen Wetteraussichten steht den Frühlingsgefühlen nichts im Wege. Nutzen Sie die Gelegenheit, die vielfältige Landschaft Mallorcas zu erkunden, oder genießen Sie die lokale Küche in einem der vielen Restaurants im Freien.

