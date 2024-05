Wetter Artà (12.5.24 bis 19.5.24): Sanfte Brisen und licht durchflutete Tage auf Mallorca (12.5.2024)

Wetter in Artà: Eine Woche voller Kontraste

Zart wie die morgendliche Brise, die über die Felder weht, zeigt sich das Wetter in ArtàArtà in den nächsten sieben Tagen. Ihre Neugier auf das kommende Wetter in dieser idyllischen Gegend Mallorcas wird hiermit gestillt. Lassen Sie uns anhand der Wetterdaten eine Reise durch die kommende Woche antreten, im malerischen Artà, wo die Natur in sanften Farben erwacht und die Sonne jeden Tag ein neues Spektakel verspricht.

Die Wetteraussichten vom 12.5.24 bis zum 19.5.24

Beginnend am 12. Mai, werden die Einwohner und Besucher von Artà von einem bedeckten Himmel begrüßt. Mit einer milden Temperatur von 19°C und einer leisen Windbewegung von nur 5 km/h, lädt der Tag zum gemächlichen Flanieren ein. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei angenehmen 60%, während der Luftdruck bei 1018 hPa stabil bleibt. Der Tag erwacht um 4:34 Uhr und verabschiedet sich mit einem Sonnenuntergang um 18:51 Uhr.

Der 13. Mai schenkt uns eine kleine Auflockerung mit vereinzelten Wolken und einer steigenden Temperatur von 20°C, was wohl den ein oder anderen Strandbesucher an die wundervollen Küsten Mallorcas locken mag. Der Wind hält sich weiterhin zurück, während die Luftfeuchtigkeit einen Hauch zunimmt.

Mit dem 14. Mai kommt ein Wechsel des Himmelspiels: Leichter Regen wird uns begleiten und die Luft mit Frische füllen. Die Natur wird dieses Geschenk nutzen, um ihre volle Pracht zu entfalten und Touristen sowie Einheimischen die Schönheit der Insel näherzubringen.

Die darauffolgenden Tage bleiben bei ähnlichen Bedingungen, mit leichtem Regen und das Thermometer, das konstante Temperaturen um die 18°C verspricht. Die Natur wird das kühle Nass für ihr Erwachen nutzen und die Insel in ein farbenfrohes Paradies verzaubern.

Doch das Wetter hält auch Überraschungen bereit: der 17. Mai verspricht unter einem klaren Himmel wärmere 21°C und die Möglichkeit, die volle Schönheit der Insel in vollem Glanz zu bewundern. Ein wahrhaft goldener Tag erwartet uns hier in Artà.

Sehen wir den Wetterausklang der Woche entgegen, bemerken wir, dass sich der 18. Mai wieder mit einer dichten Wolkendecke über uns breitet und die Tage darauf wieder sanfter Regen fallen wird, was der Vegetation Mallorcas nur zugutekommen kann.

Fazit: Das erwartet Sie in Artà

Wasserfans können sich trotz einiger Regentage über die lebenssprühende Atmosphäre freuen, während Sonnenanbeter auf ihre Kosten kommen, wenn die Sonne durch die Wolken bricht. Perfekte Bedingungen für alle, die die natürliche Schönheit von Mallorca in vollen Zügen genießen wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.5.2024, 01:23:29. +++