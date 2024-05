Capdepera-Wetterprognose: 7-Tage-Vorhersage mit milden Temperaturen und Regen (16.5.2024)

Wettertrend für Capdepera, Mallorca: 16.05.2024 bis 23.05.2024

Die nächsten sieben Tage auf Mallorca bieten den Urlaubern und Bewohnern von CapdeperaCapdepera eine Mischung aus milder Wärme und gelegentlichen Niederschlägen. Während die Temperaturen angenehm in der 20-Grad-Marke liegen, könnten zwischenzeitliche Regenschauer für Abwechslung sorgen.

Heutiges Wetter in Capdepera (16.05.2024)

Der heutige Tag beginnt mit leichtem Regen und einer Temperatur von 21°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 56% können Sie wahrscheinlich den Regenschirm zuhause lassen, während Sie durch die malerische Landschaft schlendern. Das Barometer zeigt einen Druck von 1008 hPa, und wir erwarten Sonnenaufgang um 4:30 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:54 Uhr.

Capdepera-Wetter in den kommenden Tagen

Von Mittwoch (17.05.2024) bis zum darauf folgenden Mittwoch (23.05.2024) scheint das Wetter in Capdepera größtenteils mild und vereinzelt feucht zu bleiben. Mit dem klaren Himmel am 17. Mai und vereinzelten Wolken am 18. Mai können Sie ein paar wunderschöne Frühlingstage auf der Insel genießen. Allerdings sollten sie ab dem 19. Mai mit überwiegend bedecktem Himmel und erhöhter Luftfeuchtigkeit rechnen.

Für das Wochenende ist mit leichtem bis mäßigem Regen zu rechnen, bevor die nächste Woche mit leichtem Regen, aber auch frischer Brise beginnt. Die Temperaturen bleiben auf einem relativ stabilen Niveau, ideal für Spaziergänge und Besuche lokaler Sehenswürdigkeiten außerhalb der sonnenintensiven Mittagszeiten.

Mallorca Wetter: Capdepera als Urlaubsziel

Mit der angenehmen Frühlingssonne, der knapp über dem Meeresspiegel liegenden Temperatur und einer entspannten Atmosphäre bleibt Capdepera ein attraktives Ziel für alle, die das Inselleben auf Mallorca genießen möchten. Trotz gelegentlicher Regenschauer bietet das Wetter ideale Bedingungen für Erkundungen und das Eintauchen in die lokale Kultur.

Fazit zum Wetter in Capdepera für die nächste Woche

Sie sollten sich auf veränderliches Wetter mit angenehmen Temperaturen und einigen Regentagen einstellen. Dennoch bleibt Capdepera eine Reise wert. Packen Sie sowohl Sonnencreme als auch einen leichten Regenschutz ein, damit Sie für alle Wetterlagen gewappnet sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 16.5.2024, 01:01:12. +++