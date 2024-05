Aktuelle Wettervorhersage für Inca: 7-Tages-Prognose mit Aussichten auf Sonne und Regen (19.5.2024)

Wetteraussichten für Inca: Ein Blick auf die kommende Woche

Während sich die Insel Mallorca in den Frühlingsmonaten ihrer schönsten Seite zeigt, können die Bewohner und Besucher Inca's sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche freuen. Unsere umfassende 7-Tages-Wetterprognose bietet Ihnen tägliche Updates zu den erwarteten Wetterbedingungen, inklusive Temperaturen, Bewölkung und Niederschlägen.

Wie präsentiert sich das Wetter heute in Inca?

Sonntag, 19. Mai 2024: Der Tag startet mit überwiegend bewölktem Himmel und einer angenehmen Hochtemperatur von 25°C.

Regnerischer Start in die neue Woche

Montag, 20. Mai 2024: Inca erwartet ein moderater Regen mit einer Temperatur von 21°C, begleitet von einer leichten Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h.

Sonnige Aussichten und klare Nächte

Dienstag, 21. Mai und Mittwoch, 22. Mai 2024: Die Einwohner und Gäste von Inca dürfen sich auf klaren Himmel und Höchsttemperaturen von bis zu 26°C freuen.

Wolkiges Intermezzo zur Wochenmitte

Donnerstag, 23. Mai 2024: Der Tag wird von aufgebrochener Bewölkung dominiert, während das Thermometer konstant 24°C anzeigt.

Zurück zu teils bewölkten Himmeln

Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai 2024: Der Himmel über Inca zeigt sich leicht bewölkt mit angenehmen 24°C und 26°C.

Höhepunkt der Woche mit sommerlichen Temperaturen

Sonntag, 26. Mai 2024: Die Woche endet mit einem Höhepunkt, da das Thermometer bis auf sommerliche 30°C ansteigt, obwohl der Himmel überwiegend bewölkt bleibt.

Wetterübersicht: Die Sonnenauf- und Untergangszeiten in Inca

Die kommenden Tage ziehen sich die Sonnenaufgangszeiten in Inca von 4:30 Uhr am 19. Mai bis auf 4:25 Uhr am 26. Mai vor. Sonnenuntergänge erleben Sie im gleichen Zeitraum zunehmend später von 18:59 Uhr bis 19:05 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:32:08. +++