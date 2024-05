Wetteraussichten für Alcúdia: Eine Woche voller Kontraste steht bevor (19.5.2024)

Wetterbericht Alcúdia: Wolken, Regen und herrliche Sonnentage

Während die Insel Mallorca sich auf die Mitte des Mai vorbereitet, erwarten die Bewohner und Besucher von Alcúdia eine abwechslungsreiche Wetterwoche. Wir blicken auf eine Palette von überwiegend bewölkten Himmeln bis hin zu klaren, sonnenverwöhnten Tagen.

Die Wetterlage in Alcúdia im Detail

Zum Auftakt dieser Wetterschau bietet der 19. Mai 2024 eine bedeckte Atmosphäre mit gemäßigten 22 Grad Celsius. Ein sanfter Wind mit 7 km/h begleitet die überzogenen Wolken, die keine nennenswerte Niederschläge mit sich führen.

Am 20. Mai nimmt die Intensität zu. Ein mäßiger Regen wird von einem sanften 4 km/h Wind begleitet, während die Temperaturen auf angenehme 20 Grad absinken. Die Feuchtigkeit steigt auf 71 Prozent, ein Tag, der für Indoor-Aktivitäten prädestiniert scheint.

Der folgende Tag, der 21. Mai, ist wie ein Geschenk des Himmels mit einem klarblauen Skyline und goldenen Sonnenstrahlen, die uns bei 22 Grad aufheitern werden. Der Wind bleibt moderat bei 5 km/h, während die Feuchtigkeit auf erträgliche 54 Prozent sinkt.

Für den 22. Mai zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Der Tag wird mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 24 Grad Celsius erwartet, was ihn zum perfekten Tag für Ausflüge und Aktivitäten im Freien macht.

Am 23. und 24. Mai dominieren teilweise bewölkte Himmel, doch bleiben die Temperaturen mit 20 und 19 Grad weiterhin mild. Der Wind weht konstant, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten Werten bleibt.

Zum Abschluss der Woche, am 25. und 26. Mai, erleben wir eine Rückkehr zu wärmeren Temperaturen. Mit 23 respektive 25 Grad Celsius und einem Mix aus Wolken und vereinzelten Sonnenstrahlen liefern diese Tage die perfekte Kulisse für alle Outdoor-Vorhaben.

Die Sonne begrüßt Alcúdia früh und sagt spät Lebewohl

Die Sonne in Alcúdia wird Sie in dieser Woche früh wecken – bereits um circa 4:24 Uhr. Die Abende dehnen sich aus, mit Sonnenuntergängen, die bis nach 19 Uhr reichen und den Tag wohlwollend ausklingen lassen. Nutzen Sie die verlängerten Tage für Ihre Pläne auf der zauberhaften Insel Mallorca.

Die Wetterprognose für Alcúdia verspricht trotz einiger Niederschlagsrisiken mehrere Gelegenheiten, die facettenreiche Schönheit Mallorcas zu genießen. Von historischen Rundgängen bis zu entspannenden Strandtagen bietet das Wetter jeder Art von Freizeitgestaltung eine Bühne.

Fazit: Eine ausgewogene Mischung für Alcúdia

In der Zusammenfassung wird das Wetter in Alcúdia in den nächsten 7 Tagen gemäßigte Temperaturen zwischen 19 und 25 Grad, wechselnde Windverhältnisse und variable Himmel zeigen. Ein idealer Zeitpunkt, um die vielfältigen Facetten dieser charmanten mallorquinischen Stadt zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.5.2024, 01:21:03. +++