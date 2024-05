Aktuelle Wetterprognose für Capdepera: Sonnige Aussichten und angenehme Temperaturen (23.5.2024)

Wettervorhersage für Capdepera: 23. Mai bis 30. Mai 2024

Wenn Sie sich fragen, welche Wetterbedingungen Sie in Capdepera auf MallorcaCapdepera in den kommenden Tagen erwarten, dann ist die Prognose vielversprechend. Die folgende Wetterübersicht bietet Ihnen alle Informationen, die Sie für Ihre Planungen brauchen könnten - ob für Freizeitaktivitäten, einen Strandbesuch oder einfach nur, um zu wissen, wann Sie die beste Zeit für einen Spaziergang durch die malerischen Gassen dieser charmanten Inselstadt haben.

Milde Temperaturen und überwiegend heiteres Wetter in Sicht

Von 23. bis 30. Mai 2024 hält sich das Temperaturniveau in Capdepera stabil bei angenehmen 20 bis 23 Grad Celsius. Die Tage werden geprägt von einer Mischung aus wolkenverhangenem und klarem Himmel, was ideale Bedingungen für verschiedene Outdoor-Aktivitäten bietet.

Am 23. und 25. Mai erwarten uns teilweise bewölkte Himmel, wobei die Sonne sich jedoch auch oft durchsetzen kann. Die Temperaturen liegen bei etwa 20 Grad Celsius. Schwache Winde von rund 5 km/h tragen zur angenehmen Atmosphäre bei, während die relative Luftfeuchtigkeit bei ungefähr 70% liegt.

Der 24. Mai begrüßt uns mit einigen wenigen Wolken am Himmel, die jedoch die sonnige Laune nicht trüben sollten. Die ähnlichen Bedingungen am 27. und 29. Mai laden dazu ein, die Schönheiten der Insel zu erkunden.

Eine leichte Steigerung der Temperaturen auf etwa 23 Grad Celsius am 26. und 30. Mai verspricht wärmere Tage, ideal für jene, die das Meerwasser genießen möchten. Abgerundet wird die Woche mit klarer Sicht auf den Himmel, was auf einen perfekten Tag am Strand hindeutet.

Details zur Wetterlage in Capdepera

Luftdruckwerte schwanken geringfügig um den normalen Bereich, von 1012 bis 1019 hPa. Die Sonnenliebhaber werden sich über die frühen Sonnenaufgänge ab 4:21 Uhr und späte Sonnenuntergänge bis 19:06 Uhr freuen, die lange Tage voller Licht versprechen.

Die Wetterbedingungen in Capdepera eignen sich hervorragend, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben. Ob Sie an den Stränden entspannen, Wanderungen unternehmen oder die lokale Kultur genießen möchten - das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.5.2024, 01:32:14. +++