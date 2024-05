Aussichtsreiche Frühlingstage: Das 7-Tage-Wetter für Santa Margalida vom 23.05.24 bis 30.05.24

Wetter-Snapshot: Frühlingsshows in Santa Margalida

Die warmen Frühlingstage in Santa Margalida geben einen Vorgeschmack auf den kommenden Sommer und bieten Bewohnern wie Besuchern eine angenehme Zeit unter freiem Himmel. Mit Temperaturen, die sanft in Richtung 30 Grad Celsius klettern, stellt sich die Frage, ob es notwendig wäre, die leichte Jacke doch im Schrank zu lassen.

Ruhiger Start in die Woche: Überwiegend bewölkt und gemäßigte Brisen

Der 23. Mai 2024 präsentiert sich mit überwiegenden Wolken bei einer Höchsttemperatur von angenehmen 23°C. Ein leichter Wind bei 6 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 51% bescheren einen erfrischenden Start in die neue Woche.

Strahlender Mittwoch: Sonnenhungrige freuen sich

Am 24. Mai können Sonnenanbeter aufatmen - der klare Himmel verspricht reine Sonnenstunden. Mit Temperaturen von 22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% ist ein Spaziergang an der Küste Santa Margalidas besonders reizvoll.

Der Charme gemischter Wolken: Angenehme Tage voraus

Vom 25. bis 28. Mai heben sich die Temperaturen vorsichtig an, während teilweise Bewölkung für ein angenehmes Gleichgewicht zwischen Sonne und Schatten sorgt. Besonders der 26. Mai darf in Erinnerung behalten werden, an dem das Thermometer bis zu 28°C erreichen wird.

Hochdruckeinfluss und klare Sicht: Ein fast perfektes Ende des Monats

Die letzte Maidekade bringt in Santa Margalida eine wundervolle Frühlingsidylle mit sich. Der 27. und 28. Mai laden bei milden Temperaturen und leichter Bewölkung zu Unternehmungen im Freien ein. Der Wind bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit niedrig, was die Tage zusätzlich versüßt.

Der Ausklang: Sonniges Finale mit leichten Winden

Zum Monatsende hin erlebt Santa Margalida einen frühlinghaften Höhepunkt mit Höchsttemperaturen von bis zu 29°C und kaum einer Wolke am Himmel. Der leichte Wind ist weiterhin Begleiter dieser herrlichen Tage, während die Temperaturen sich im hochsommerlichen Bereich einpendeln möchten.

Für alle, die das aktuelle Wetter und ausgewählte Freizeittipps nutzen möchten, bieten die nächsten Tage beste Voraussetzungen. Ob Segeltörn, eine Wanderung im Hinterland oder einfach nur ein Sonnenbad am Strand – Santa Margalida ist bereit für Ihre Pläne und garantiert unvergessliche Frühlingserlebnisse.

