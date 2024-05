Wetterprognose für Fornalutx: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer (26.5.2024)

Wetterübersicht für Fornalutx: Sonnenschein und Frühlingsregen

Das malerische Dorf Fornalutx auf Mallorca kann sich auf gemischtes aber überwiegend freundliches Wetter in den kommenden Tagen freuen. Unsere 7-Tages-Wettervorhersage bietet Ihnen einen gründlichen Überblick über die zu erwartenden Temperaturen, Niederschlagswahrscheinlichkeiten und Windverhältnisse vom 26. Mai bis zum 2. Juni 2024.

Heiter bis bewölkt mit vereinzelten Regentropfen

Die Woche beginnt am 26. Mai 2024 mit ein paar Wolken am Himmel, doch die Sonne wird sich häufig zeigen und das Thermometer auf angenehme 26°C steigen. Bei einem leichten Wind mit nur 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 41% lässt sich der Tag in Fornalutx besonders genießen. Der Sonnenaufgang ist für 4:26 Uhr geplant, und der Sonnenuntergang wird gegen 19:06 Uhr das Dorf in malerisches Abendrot tauchen.

Der 27. Mai bringt etwas Abwechslung in das Wettergeschehen von Fornalutx mit leichtem Regen, der die warmen Temperaturen von bis zu 28°C erfrischend begleiten wird, während eine sanfte Brise mit 4 km/h für Abkühlung sorgt. Mit einer zu erwartenden Luftfeuchtigkeit von 36% ist ein angenehmes Klima prognostiziert.

Das Wetter mildert sich etwas am 28. Mai, wenn die Temperaturen auf 22°C fallen und wenige Wolken für angenehmen Schatten sorgen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 52% an, und ein etwas kräftigerer Wind kommt mit 6 km/h auf.

Angenehmer Ausklang des Monats

Über die folgenden Tage stabilisiert sich das Wetter in Fornalutx wieder. Der 29. und 30. Mai erwarten uns mit jeweils 26°C und nur vereinzelten Wolkenfeldern. Besonders der leicht erhöhte Wind am 30. Mai könnte für eine willkommene Brise sorgen und das Wohlgefühl steigern.

Ein leichter Temperaturrückgang auf 19°C und mäßiger Regen kennzeichnen den 31. Mai. Nichtsdestotrotz sollte das feuchtere Wetter die Schönheit Fornalutx' nicht schmälern.31. Mai

Der 1. Juni gibt uns mit leichten Regenschauern und Temperaturen um 17°C einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Sommer. Dies könnte der ideale Tag für Museumsbesuche oder entspannte Café-Aufenthalte sein.

Beginn eines strahlenden Juni

Die Woche schließt am 2. Juni mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 23°C. Mit einer sanften Brise bei 4 km/h und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 46% wird dieser Tag der perfekte Anlass sein, die Natur rund um Fornalutx zu erkunden.

Genießen Sie die Tage in Fornalutx, denn die Wetteraussichten versprechen größtenteils sonnige Abschnitte durchsetzt mit erfrischenden Regenschauern, die der Natur zu neuem Glanz verhelfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:32:49. +++