Aktuelle Wettervorhersage für Llucmajor – Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (27.5.2024)

Wettertrends und tägliche Prognose für Llucmajor

Ende Mai zeigt sich das Wetter in Llucmajor auf Mallorca von seiner abwechslungsreichen Seite. Mit einem Mix aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und leichten Regenschauern wartet der Ausklang des Frühlings und der Beginn des Sommers auf. Hier erfahren Sie, was Sie vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024 in dieser malerischen Region erwarten können.

Wetteraussichten für die Woche

Die Woche startet am Montag, den 27. Mai, mit milden Temperaturen um die 25°C und vereinzelten leichten Regenschauern. Ein leichter Wind mit etwa 8 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen. Der Himmel präsentiert sich dabei großteils bedeckt mit einer relativen Luftfeuchtigkeit um 45% und einem Luftdruck von 1016 hPa.

Am Dienstag und Mittwoch dürfen Sie bei 24°C ein weitgehend wolkenverhangenes Himmelsspiel erwarten, das die Sonne nur gelegentlich durchkommen lässt. Mit leichtem Wind bleibt das Klima freundlich und angenehm. Eine ideale Zeit für Spaziergänge entlang der malerischen Küstenwege oder Besuche in den charmanten Orten der Region - und das bei einem barometrischen Druck, der leicht steigt.

Für Freiluftaktivitäten besonders einladend zeigt sich der Donnerstag mit einem klaren Himmel und angenehmen 25°C, während am Freitag bei 23°C. Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:39:03.