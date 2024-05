Aktuelle Wettervorhersage für Sóller: 7-Tage-Überblick vom 27. Mai bis 3. Juni 2024 (27.5.2024)

Wetter in Sóller: Was erwartet uns in der letzten Maiwoche und zum Start des Junis 2024?

Mit der sommerlichen Saison in Sicht gibt uns das Wetter in SóllerSóller einige Tage zum Genießen, allerdings auch ein paar Momente, in denen wir vielleicht lieber das gemütliche Heim bevorzugen. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für die malerische Nordwestküste von Mallorca in der periode vom 27. Mai bis zum 3. Juni 2024.

Wetterlage und Klimaprognose für das Ende Mai in Sóller

Die letzten Tage des Mais beginnen mit wechselhaftem Wetter. Am Montag, dem 27. Mai, erleben wir leichten Regen bei angenehmen 26°C. Ein leichter Wind mit nur 4 km/h wird die heißen sommerlichen Vorboten schwerlich stören können. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei moderaten 48%, und der Luftdruck zeigt mit 1017 hPa stabile Verhältnisse an. Sonnenaufgang und Untergang können bei dieser malerischen Kulisse im Rahmen von 4:25 Uhr morgens und 19:07 Uhr abends erwartet werden.

Am darauf folgenden Dienstag, dem 28. Mai, präsentiert sich der Himmel über Sóller größtenteils von Wolken verhangen. Bei 23°C und einer frischen Brise von 6 km/h sollten Sie für alle Fälle eine leichte Jacke nicht vergessen. Sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch der Luftdruck steigen leicht an.

Die Wetterentwicklung bis zum Wochenendanfang

Die darauffolgenden Tage bieten eine Mischung aus Sonne und Wolken. Sowohl Mittwoch als auch Donnerstag begrüßen uns mit 26°C, jedoch bei unterschiedlichen Wetterbedingungen. Während am Mittwoch noch Wolken dominieren, erwarten wir am Donnerstag einen klaren Himmel. Dies könnte ein idealer Zeitpunkt sein, um die reiche Natur Sóllers zu erkunden oder einen Tag am Strand zu verbringen.

Zum Ende der Woche kehrt der Regen zurück. Sowohl Freitag als auch Samstag und Sonntag zeigen leichten Regen bei um die 23°C, was für Unternehmungen im Freien weniger erfreulich sein dürfte. Besonders am Samstag, dem 2. Juni, sinkt das Thermometer gar auf 20°C, verbunden mit einer recht hohen Luftfeuchtigkeit von 84%. Am 3. Juni, einem Montag, leichten Regenschauern und Höchstwerten von nur noch 22°C ist ein entspannter Tagesausklang im Café oder bei einem guten Buch drinnen wohl die bessere Wahl.

Insgesamt zeigt sich das Ende Mai und der Anfang Juni in Sóller von einer wechselvollen, wenn auch typisch mediterranen Seite. Sorgen Sie also für eine gute Mischung aus Sonnenschutz und einem warmen Pullover im Reisegepäck.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:54:59. +++