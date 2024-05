Aktuelle Wettervorschau für Marratxí: Vorhersage für die kommende Woche (27.5.2024-3.6.2024) (27.5.2024)

Die Wetteraussichten für Marratxí: Eine Woche im Zeichen des Frühlings

Strahlender Sonnenschein und leichte Regenschauer - das Wetter in Marratxí zeigt sich in den nächsten Tagen von einer wechselhaften, aber durchaus frühlingshaften Seite. Mit Temperaturen, die angenehmes mediterranes Flair versprechen, können Einheimische und Urlauber sich auf eine abwechslungsreiche Woche freuen.

Leichter Regen und sonnige Momente: Der Wettertrend für Marratxí

Der Start in die Woche begrüßt uns ab dem 27. Mai 2024 mit leichten Regenschauern und einer Höchsttemperatur von 27°C. Dieses mild-feuchte Wetter dürfte die Natur in und um Marratxí üppig gedeihen lassen. Der Wind weht schwach bei 5 km/h, was für einen angenehmen Spaziergang geradezu einlädt.

Abwechslungsreiches Wetter begleitet die nächsten Tage

Von 28. Mai bis 30. Mai halten sich die Temperaturen mit 25°C bis 26°C beständig. Bewölkt, teils aufgelockert von der Sonne, dürfte das Wetter ideale Bedingungen für verschiedene Freizeitaktivitäten bieten. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit, die sich um die 45% einpendelt, bleibt das Wettergefühl angenehm.

Am 31. Mai bringt eine geschlossene Wolkendecke kühlere Luft nach Marratxí, die Temperaturen sinken leicht auf 24°C. Der Wind bleibt moderat und sorgt nebenbei für etwas Bewegung im sonst ruhigen Wetterbild.

Der meteorologische Start in den Juni zeigt sich unbeständig: Bei 25°C am 1. Juni bahnt sich erneut leichter Regen an, gefolgt von einem kühl-nassen 2. Juni, bei dem das Thermometer auf 21°C fällt. Dies könnte das perfekte Wetter für einen Museumsbesuch oder eine gemütliche Einkehr in eines der vielen Cafés in Marratxí sein.

Wetterprognose für den Abschluss der Woche

Zum Wochenende rundet leichter Regen bei 24°C am 3. Juni 2024 die Wetterlage ab. Mit einer Luftfeuchtigkeit, die auf 75% ansteigt, empfiehlt sich eine passende Jacke für alle, die im Freien unterwegs sein wollen.

Sowohl der Sonnenaufgang um etwa 4:22 Uhr als auch der Sonnenuntergang gegen 19:12 Uhr versprechen lange, erlebnisreiche Tage auf der wunderschönen Insel Mallorca. Trotz wechselhafter Bedingungen bleibt das Wetter in Marratxí somit ideal für vielfältige Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:41:27. +++