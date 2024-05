Wetter in Santa Margalida (27.05.2024 bis 03.06.2024): Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Frühlingshafte Temperaturen und ein buntes Wettergemisch erwarten die Bewohner und Gäste von Santa Margalida in der letzten Maiwoche und dem Start in den Juni. Die Wetteraussichten versprechen eine abwechslungsreiche Kombination aus Sonnenschein, lockerer Bewölkung und gelegentlichen Regenschauern, die der Insel einen frischen Anstrich verleihen.

Wetterübersicht für Santa Margalida

Montag, 27.05.2024: Die Woche beginnt mit leichten Regenschauern und einer Tageshöchsttemperatur von 24°C. Zugleich weht ein sanfter Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei 53% ein, während der Luftdruck bei 1017 hPa liegt. Die Sonne erwacht um 04:23 Uhr und verabschiedet sich um 19:05 Uhr hinter dem Horizont. Leichter Regen und Wolken, aber auch Sonnenschein in Sicht

Dienstag, 28.05.2024: Die Wolkendecke lockert sich auf, und es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel über Santa Margalida. Das Thermometer klettert auf angenehme 21°C. Ein leichter Wind mit 8 km/h erhöht das Erlebnis eines perfekt-milderen Frühlingstags. Sonnenauf- und -untergang finden um 04:23 Uhr bzw. um 19:06 Uhr statt. Mittwoch, 29.05.2024: Die Temperaturen steigen leicht auf 25°C, begleitet von zerstreuten Wolkenfeldern. Mit einer reduzierten Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h wird der Tag besonders angenehm. Die Luftfeuchtigkeit beträgt rund 50%, mit einem Luftdruck von 1018 hPa. Hochsommerliche Temperaturen zum Monatsende

Donnerstag, 30.05.2024: Ein klarer Himmel und eine Spitze von 28°C in Santa Margalida kündigen die sommerliche Hitze an. Der Wind bläst moderat mit 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 39% fällt, ein Indikator für das trockene Klima bei einem Druck von 1013 hPa. Freitag, 31.05.2024: Etwas Abkühlung bringt der leichte Regen, der die Temperatur auf 20°C fallen lässt. Der Wind nimmt geringfügig zu auf 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 56%. Ein regnerischer Start in den Juni

Samstag, 01.06.2024: Der Juni beginnt mit Niederschlägen und einem Quecksilber, das auf 21°C zeigt. Eine Windgeschwindigkeit von 7 km/h begleitet den feuchten Start in den neuen Monat. Erwartet wird eine höhere Luftfeuchtigkeit von 59% und ein Luftdruck von 1013 hPa. Sonntag, 02.06.2024: Regnerisches Wetter setzt sich mit ebenfalls 21°C fort und der Wind legt leicht zu auf 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich weiter auf 75%. Montag, 03.06.2024: Zum Wochenstart hält der Regen weiter an, und die Windgeschwindigkeit steigt auf 9 km/h. Die Temperaturen bleiben mit 21°C gleichmäßig, jedoch ist eine hohe Luftfeuchtigkeit von 88% zu verzeichnen, gepaart mit einem stabilen Luftdruck von 1014 hPa. Verfolgen Sie die tagesaktuellen Wetterentwicklungen in Santa Margalida auf mallorcazeitung.es, um stets bestens informiert zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:49:58. +++