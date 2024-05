Wetter Vilafranca de Bonany: 7-Tage-Prognose und Trends auf Mallorca (27.05.2024 - 03.06.2024)

Aktuelle Wetterlage in Vilafranca de Bonany

Die Wetterbedingungen in Vilafranca de Bonany auf Mallorca zeigen sich in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junes mit einer Mischung aus Sonne und Regen. Während sich Touristen und Einheimische überwiegend auf sonnige Tage einstellen können, sollten sie auch den Regenschirm nicht vergessen.

Wetterübersicht für die Woche

Am Montag, den 27. Mai, erwarten uns leichte Regenschauer bei angenehmen 25°C. Der Wind bleibt mit 6 km/h leicht und die Luftfeuchtigkeit bei 42%. Der Tag beginnt bei Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:05 Uhr.

Der Dienstag, 28. Mai, zeigt sich mit aufgelockerter Bewölkung und Temperaturen von bis zu 23°C. Bei einer Windstärke von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 45% ist mit einem angenehmen Tag zu rechnen. Sonnenauf- und -untergang finden erneut um 4:24 Uhr bzw. 19:06 Uhr statt.

Ab Mittwoch, den 29. Mai bis Donnerstag, den 30. Mai, dürfen wir uns auf eine Temperatursteigerung freuen - mit Höchstwerten von 27°C und 28°C. Dabei dominieren am Mittwoch vereinzelte Wolken, während der Himmel am Donnerstag klar bleibt und die Sonne fast ungehindert scheinen lässt. Der Wind bleibt dabei schwach bis mäßig.

Das letzte Maiwochenende wird am Freitag, den 31. Mai, mit dichten Wolken eingeläutet, welche die Temperaturen auf 22°C drücken. Der Samstag und Sonntag bringen mit leichten Regenfällen eine erneute Erfrischung. Das Thermometer zeigt durchgehend um die 22°C bis 23°C, während die Windgeschwindigkeiten auf bis zu 9 km/h am Samstag und 10 km/h am Sonntag ansteigen.

Gedanken zum Wochenwetter

Die Wetterwoche in Vilafranca de Bonany präsentiert sich als Frühlingswoche par excellence. Mit einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten, wolkigen Tagen und leichten Regenschauern bietet sie alles, was das Frühlingsherz begehrt - und das in typisch mallorquinischer Manier. Ob für Ausflüge in die Natur, die anstehende Ernte oder entspannte Tage am Strand - das Wetter hält für jeden etwas bereit.

