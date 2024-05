Wettervorhersage Artà: 7-Tage-Trend - Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (27.5.2024)

Das Wetter in Artà: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern

Die malerische Landschaft Artàs auf Mallorca bereitet sich auf eine gemischte Wetterwoche vor, in der die Sonne und Wolken sich abwechseln, und auch der Regen seine Auftritte hat. Ein milder Frühlingsausklang und der Start in den Juni werden durch das typisch mediterrane Klima der Region geprägt. Wir haben für Sie die aktuelle Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage zusammengestellt, damit Ihr Aufenthalt oder Ihre Aktivitäten perfekt geplant werden können.

Wetterübersicht für Artà - Leichter Regen und vereinzelte Wolken

Den Start in die letzte Maiwoche des Jahres 2024 macht der 27. Mai mit leichtem Regenfall, bei gemäßigten 21°C. Der Wind weht sanft mit 7 km/h durch die Straßen von Artà, jedoch sorgt eine Luftfeuchtigkeit von 67% für eine spürbar frische Atmosphäre. Der Barometerdruck hält sich bei 1017 hPa stabil.

Am Dienstag, den 28. Mai, werden die Wolken in Artà etwas auflockern, und die Sonne findet ihren Weg durch die zerstreuten Wolken am Himmel. Bei angenehmen 20°C können Sie das Freiluftleben genießen, und der Wind bleibt mit einer Geschwindigkeit von 9 km/h erfrischend. Eine leichte Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 60% und ein leicht erhöhter Druck von 1020 hPa sind zu erwarten.

Artàs Wettertendenz mit angenehmen Temperaturen

Mit der darauf folgenden Tageshälfte, dem 29. Mai, setzt sich das Wetter mit leichten Böen von nur 3 km/h fort, während das Thermometer noch immer freundliche 21°C anzeigt. Die Bevölkerung kann sich auf einen eher trockenen Tag mit gemäßigter Luftfeuchtigkeit von 65% freuen.

Bis zum 30. Mai bleibt es überwiegend heiter, und die Temperaturen klettern auf 23°C. Das ist der optimale Tag, um die Schönheit von Artàs Natur zu entdecken, da die Wolken nur gelegentlich den Sonnenschein blockieren. Der Wind bleibt beständig mit 7 km/h und die Feuchtigkeit nimmt ab auf wohlige 57%.

Begrüßung des Juni mit leichtem Regen - Wetterprognose für Artà

Der 31. Mai präsentiert sich mit bedecktem Himmel und kühleren 19°C. Der Wind nimmt leicht zu auf 8 km/h, begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 59%. Der Druck bleibt unverändert bei 1014 hPa.

Der Übergang in den Juni bringt erneut leichten Regen, 19°C und eine ansteigende Feuchtigkeit von 65% am 1. Juni. Ähnliche Wetterbedingungen setzen sich am 2. Juni fort, jedoch mit einer erhöhten Feuchtigkeit von 81%.

Für den Abschluss der Wetterwoche am 3. Juni erwarten wir weiterhin leichte Regenschauer, die Temperaturen steigen jedoch etwas auf 21°C, und die Luftfeuchtigkeit erreicht 87% bei gleichbleibendem Druck von 1014 hPa.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Artà

Photographen und Frühaufsteher können sich schon für den frühen Sonnenaufgang um 4:20 Uhr bereitmachen, der bis zum Sonnenuntergang um 19:9 Uhr reichlich Zeit für Aktivitäten im Freien bietet. Während der Tage dieser Woche können Sie das atmosphärische Lichtspiel von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Artà genießen, während Sie das zeitweise wechselhafte Wetter in vollen Zügen erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:25:04. +++