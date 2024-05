Wettervorhersage Sant Llorenç des Cardassar: Temperaturen und Niederschlagsrisiko für die nächste Woche (27.05.2024 - 03.06.2024)

Aktuelle Wettertrends in Sant Llorenç des Cardassar: Eine Woche voller Überraschungen

Empfangen Sie die neuesten Wetternachrichten für Sant Llorenç des Cardassar mit einem detaillierten Blick auf die Temperaturen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit sowie Windverhältnisse für die kommenden sieben Tage. Finden Sie heraus, was das Wetter auf Mallorca für uns bereithält.

Das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar ab dem 27. Mai 2024

Beginnen wir mit dem Montag, den 27. Mai 2024, hier erwarten uns leichter Regen und mild-angenehme 22 Grad Celsius. Eine frische Brise mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h wird uns während des Tages begleiten. Die Luftfeuchtigkeit misst 61% bei einem Luftdruck von 1017 hPa. Genießen Sie den Sonnenuntergang um 19:04 Uhr nach einem erfrischenden Tag.

Wochenmitte in Sant Llorenç des Cardassar: Eine Mischung aus Sonne und Wolken

Die Mitte der Woche begrüßen wir mit einer Streuung von Wolken am 28. Mai, wobeiringt zusätzlich 22 Grad Celsius mit sich. Die Windgeschwindigkeit stockt leicht auf 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf eine angenehme 54%

Am Mittwoch, den 29. Mai, werden bei leicht bewölktem Himmel 23 Grad Celsius erreicht und der Wind legt sich bei sanften 4 km/h. Der Tag verspricht mit einer Luftfeuchtigkeit von 55% und einem Luftdruck von 1018 hPa einen angenehmen Aufenthalt im Freien.

Die Temperaturen steigen: Schönes Wetter zum Monatsausklang

Das nahezu perfekte Strandwetter setzt sich am 30. Mai fort mit wenigen Wolken am Himmel und einer Spitze von 24 Grad Celsius. Der Wind nimt an dem Tag Luftigkeit mit, während die Luftfeuchtigkeit weiter bei sanften 54% bleibt.

Ein kurzer Temperatur-Rückgang und bewölkter Himmel zum Monatsende

Der 31. Mai lässt die Temperaturen zu unseren Gunsten etwas fallen, wir erreichen 20 Grad Celsius unter überwiegend bewölkten Bedingungen, bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h. Es bleibt weiterhin angenehm befeuchtet mit 53% Luftfeuchtigkeit.

Ein feuchter Start in den Juni

Der 1. Juni und 2. Juni ähnelt in positiver Hinsicht dem Monatsbeginn: Wir rechnen mit leichtem Regen und moderaten 21 Grad Celsius, dies könnte Wanderungen und Spaziergänge ein wenig erschweren. Beachten Sie die leicht gestiegene Luftfeuchtigkeit von bis zu 78% und einen konstanten Luftdruck von 1013 bzw. 1014 hPa.

Lichtblick zum Wochenanfang: Erhöhung der Temperaturen und andauernder Regen

Der 3. Juni, der den Abschluss unserer 7-Tage-Wetterprognose bildet, steht ganz im Zeichen von leichtem Regen, der von Höchstwerten von 23 Grad Celsius begleitet wird. Ein leichter Anstieg auf 9 km/h Lufbewegung und eine beachtliche Luftfeuchtigkeit von 80% laden vielleicht nicht unbedingt zum Sonnenbaden ein, eröffnen jedoch die Gelegenheit für erfrischende Indoor-Aktivitäten.

Genießen Sie die Tage in Sant Llorenç des Cardassar, sichern Sie sich rechtzeitig Informationen über das Wetter und planen Sie Ihre Urlaubsaktivitäten vorausschauend!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:48:24. +++