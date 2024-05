Wettervorhersage Valldemossa: Frühlingshafte Temperaturen trotz vereinzelter Regenschauer (27.5.2024)

Sanfte Brisen und milde Temperaturen dominieren die Woche in Valldemossa

Die wunderschöne Gemeinde Valldemossa auf Mallorca empfängt Besucher und Einheimische mit einer angenehmen Frühjahrswetterlage, die durchaus Lust auf Unternehmungen und Spaziergänge in der malerischen Landschaft macht. In den nächsten sieben Tagen sind leichte Regenschauer bei einer durchschnittlichen Temperatur von 24°C vorhergesagt, eine ideale Kombination für jene, die die intensive Mittelmeersonne gemildert genießen möchten.

Detailblick auf die Wetterprognose für Valldemossa

Beginnend mit dem 27. Mai 2024, erwartet die Bewohner und Besucher leichter Regen bei einer angenehmen Temperatur von 25 Grad Celsius. Die milden Windgeschwindigkeiten von nur 4 km/h sorgen dabei für eine willkommene Erfrischung ohne zu stürmisch zu sein, wobei die Luftfeuchtigkeit bei 55% und der Luftdruck bei 1017 hPa liegt.

Am darauf folgenden Tag, dem 28. Mai, lockern sich die Wolken etwas auf, was zu teilweise bewölktem Himmel führt. Die Temperatur sinkt geringfügig auf 23 Grad Celsius bei leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 58%.

Der 29. Mai wird von vereinzelten Wolken charakterisiert sein, bei weiterhin angenehm warmen 24 Grad Celsius und einer konstanten niedrigen Windgeschwindigkeit sowie einer relativen Feuchte von 57%. Der Luftdruck bleibt weitgehend konstant.

Die besten Aussichten bietet jedoch der 30. Mai mit einem klarer Himmel und Temperaturen, die erneut die 25 Grad Marke erreichen. Mit kaum spürbarem Wind und einer Luftfeuchtigkeit, die für ein angenehmes Klima sorgt, ist dieser Tag wie gemacht für ausgiebige Aktivitäten im Freien.

Das Wetter bleibt weiterhin mild mit 24°C und bedecktem Himmel am 31. Mai, bevor zum Monatswechsel hin und über das Wochenende wieder leichter Regen erwartet wird. Das Thermometer fällt auf 23 Grad am 1. Juni und auf 21 Grad am 2. Juni, begleitet von sanften bis mäßigen Winden und einer merklichen Steigerung der Luftfeuchtigkeit.

Zum Abschluss der Wetterprognose zeigt sich der 3. Juni erneut regnerisch, bei 22 Grad Celsius und recht hoher Luftfeuchtigkeit, was mögliche Niederschläge begünstigen könnte.

Fazit zur Wetterlage in Valldemossa

Die Woche in Valldemossa zeichnet sich durch ein typisch mediterranes Frühjahrsklima aus, mit angenehmen Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen und der wohltuenden Brise, die durch die malerischen Gassen weht. Auch wenn vereinzelte Regenschauer wahrscheinlich sind, bietet das Wetter ideale Bedingungen, um die Schönheit von Valldemossa vollends zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 27.5.2024, 01:56:20. +++