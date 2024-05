7-Tage-Wetterbericht für Llucmajor: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer (28.5.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Llucmajor: Wöchentlicher Überblick

Die kommende Woche in Llucmajor auf Mallorca präsentiert sich mit einem abwechslungsreichen Wettermix aus Sonne und vereinzelten Regengüssen. Hier ist alles, was Sie über das Wetter vom 28. Mai bis zum 04. Juni 2024 wissen müssen.

Wettertrend für Llucmajor: Sonnenschein und leichte Regenfälle

Die Temperaturen in Llucmajor bleiben durchgängig angenehm, mit Werten um die 23 Grad Celsius. Auch wenn vereinzelt leichte Regenfälle zu erwarten sind, überwiegen die Tage mit klarem oder leicht bewölktem Himmel.

Detaillierte Tagesvorhersagen für Llucmajor

Worauf Besucher und Einwohner achten sollten

Während die Tage in Llucmajor überwiegend mild und angenehm sein werden, sollte man für die leichten Regenfälle stets gewappnet sein. Die Luftfeuchtigkeit hält sich im mittleren Bereich, so dass die Regenschauer kurz und wahrscheinlich unproblematisch sein werden. In dieser Zeit ist die UV-Belastung hoch, daher sollten Sonnenanbeter geeigneten Sonnenschutz nicht vergessen.

Schlusswort zum Wetter in Llucmajor

Die Wetterlage in Llucmajor verspricht eine Woche mit überwiegend schönen Tagen und gelegentlichen Regenschauern. Mit durchschnittlichen Tageshöchstwerten von 23°C und sanften Brisen bietet die Insel ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten oder einfach zum Genießen der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:40:33. +++