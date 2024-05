7-Tage-Wetterprognose für Son Servera: Sonnige Tage und vereinzelte Schauer erwartet (28.5.2024)

Das Wetter in Son Servera: Eine Woche im Zeichen wechselnder Wolken und Sonnenschein

Gut gelaunte Sonnenanbeter und Freunde der milden Frühlingstage aufgepasst: Die Wetteraussichten für Son Servera auf Mallorca versprechen in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Juni angenehme Temperaturen mit einigen sonnigen Highlights. Doch was genau können die Einwohner und Besucher von Son Servera von Heute, den 28. Mai, bis zum 4. Juni 2024 erwarten? Hier ist eine detaillierte Vorhersage, welche Sie täglich mit den wichtigsten Wetterinformationen versorgt.

Die Wetterdetails auf einen Blick

Am Dienstag, den 28. Mai, begrüßen uns in Son Servera teilweise bedeckte Himmel bei Durchschnittstemperaturen um die 20°C. Eine sanfte Brise sorgt mit 9 km/h für eine angenehme Frische, perfekt für längere Spaziergänge entlang der Küste. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem sanften Druck von 1020 hPa wird der Tag von einer behaglichen Atmosphäre geprägt sein. Sonnenaufgang und -untergang gestalten sich um 4:22 Uhr und 19:05 Uhr.

Der 29. Mai setzt mit ähnlichen Bedingungen fort. Die Temperaturen klettern leicht auf 21°C, während die Geschwindigkeit des Windes auf eine milde Brise von 3 km/h zurückgeht. Freuen Sie sich auf den Ausblick von wolkenverziertem Himmel, gute Sicht und die Möglichkeit, das flirrende Leben Son Serveras in voller Pracht zu genießen.

Ein strahlender Mittwoch erwartet die Bewohner am 30. Mai, denn der Himmel präsentiert sich in klarem Blau ohne eine Wolke in Sicht. Genießen Sie die angenehmen 23°C und planen Sie vielleicht sogar ein Picknick im Freien, während ein Hauch von Wind die Szene perfekt macht.

Am 31. Mai ziehen jedoch dichte Wolken auf, und es wird leichter Regen fallen. Mit einer kühleren Temperatur von 16°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit könnte dies ein idealer Tag für Museumsbesuche oder entspannte Momente in einem der gemütlichen Cafés sein.

Der Juni startet bedeckt: Der 1. ist durchzogen von hohen Wolken, die das Sonnenlicht ab und zu durchbrechen. Die Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 20°C ein, während der Wind weiterhin für Bewegung sorgt.

Leichter Regen wird am 2. Juni die Landidylle Son Serveras bereichern und die Natur zu neuem Leben erwecken, unterstützt von Temperaturen um die 21°C. Der Sonntag, 3. Juni, beschert uns erneut klaren Himmel und 20°C, bevor am 4. Juni leichter Regen bei 21°C für Abwechslung sorgen wird.

Wochenendwetter in Son Servera

Am Wochenende können Sie einen angenehmen Mix aus Sonne und Schauern erwarten. Genießen Sie die warmen 20°C am 3. Juni und lassen Sie sich durch den kurzen Regen am 4. Juni nicht abhalten, das vielfältige Angebot auf Mallorca zu erforschen.

So oder so verspricht die kommende Wetterwoche in Son Servera Abwechslung und zahlreiche Gelegenheiten, die vielfältigen Facetten des Frühlings auf der Insel zu genießen. Halten Sie Ihren Regenschirm bereit, aber vergessen Sie auch die Sonnenbrille nicht!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:58:28. +++