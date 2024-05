Wetter in Bunyola: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer im Wochenverlauf (28.5.2024)

Die Wetterprognose für Bunyolafür Ende Mai und Anfang Juni 2024

Das malerische Bunyola auf Mallorca, bekannt für atemberaubende Natur und idyllische Straßen, empfängt seine Besucher in den kommenden Tagen mit einer Mischung aus Sonnenschein, Wolken und vereinzelten Regenschauern. Die Temperaturen bleiben angenehm, ideal für alle Aktivitäten im Freien.

Aussichten für Ende Mai

Das Wetter in Bunyola gestaltet sich bis zum Ende des Monats durchaus freundlich. Mit Höchsttemperaturen, die am 28. und 29. Mai bei angenehmen 22°C bis 24°C liegen, dominieren zwar teilweise bewölkte Himmel, doch die Sonne wird sich häufig zeigen. Die Windverhältnisse sind mit 3 bis 6 km/h moderat, so dass leichte Brisen die Tage bereichern werden. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt niedrig und verspricht damit viele Stunden unter freiem Himmel.

Regen zum Monatswechsel

Am 31. Mai ist mit leichtem Regen zu rechnen – ein perfekter Tag für Museumsbesuche oder gemütliche Cafés. Die Temperaturen kühlen leicht auf 15°C ab, und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 78% wird spürbar sein. Das Barometer zeigt mit 1015 hPa leicht steigenden Druck − Ein Zeichen für das baldige Wetterumschwung.

Der Beginn des Junis

Der Juni begrüßt Bunyola mit leicht bewölktem Himmel und vereinzelten Regentagen. Zwischen dem 1. und 2. Juni pendeln sich die Temperaturen bei 20°C bis 21°C ein, mit einer angenehmen Mischung aus Sonne und Wolken. Am 3. Juni steht der Himmel erneut klar, doch am 4. Juni sollten Besucher ihren Regenschirm nicht vergessen, da leichter Regen vorhergesagt wird.

Tipps für Besucher

Die Auf- und Untergänge der Sonne sind um diese Jahreszeit besonders beeindruckend. Mit dem Sonnenaufgang um ungefähr 4:22 Uhr und dem Sonnenuntergang spät nach 19:11 Uhr können Besucher ausgedehnte Tage auf der Insel genießen. Ungeachtet des vereinzelten Regens bietet Bunyola ungetrübte Aussichten für alle, die das Inselambiente lieben. Die Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen sind durchgehend angenehm, was lange Spaziergänge und Erkundungstouren einlädt.

