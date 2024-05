Wetter Portocolom (28.05.24 bis 04.06.24): 7-Tage-Prognose und Wettertrends

Das aktuelle Wetter in Portocolom: Eine Vorschau für die nächsten 7 Tage

Die Nähe zum Meer prägt das Wetter in PortocolomPortocolom, einem idyllischen Hafenstädtchen auf Mallorca. Wir schauen auf die Wetterprognose für die kommende Woche und verraten Ihnen, ob Sie Ihre Freizeitplanungen im Freien genießen können oder besser doch das eine oder andere Indoor-Highlight auf dem Plan stehen sollte.

Wetterprognose für Portocolom vom 28.05.2024 bis zum 04.06.2024

Dienstag, 28.05.2024: Die Woche beginnt mit leichter Bewölkung; das Thermometer zeigt angenehme 22°C. Bei nur 9 km/h Wind ist es ein perfekter Tag, um die wunderschöne Küstenstadt zu erkunden. Mittwoch, 29.05.2024: Mit vereinzelten Wolken und einer Höchsttemperatur von 23°C bleibt die freundliche Wetterlage erhalten. Der Wind legt sich auf milde 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 52% liegt. Donnerstag, 30.05.2024: Ein klarer Himmel und wiederum 23°C bedeuten, dass Sie die Sonne Mallorcas in vollen Zügen genießen können. Der Wind bleibt leicht und das Wohlfühlbarometer steigt. Freitag, 31.05.2024: Das Wetter nimmt eine Wendung; leichte Regenschauer kühlen die Luft auf 17°C ab. Ein leichter Wind mit 11 km/h wird das Tragen einer zusätzlichen Schicht rechtfertigen. Samstag, 01.06.2024: Dichte Wolken dominieren den Himmel, aber mit 21°C bleibt es warm. Planen Sie vielleicht einen Besuch in einem der vielen Cafés oder Museen von Portocolom. Sonntag, 02.06.2024: Leichter Regen bei 22°C könnte zu Unterbrechungen von Aktivitäten im Freien führen, aber mit einer angenehmen Brise von 7 km/h bleibt es ein frischer Sommertag. Montag, 03.06.2024: Zurück zum klaren Himmel – mit 22°C und einer leichten Brise ist es der ideale Tag für Ausflüge in die Natur. Dienstag, 04.06.2024: Der Tag bringt leicht regnerisches Wetter bei sonst beständigen 22°C. Bei dieser angenehm milden Vorschau sollten Sie jedoch immer einen Regenschirm griffbereit halten.

Das Wetter in Portocolom zeigt sich überwiegend von seiner besten Seite, und die nächste Woche bietet viele Möglichkeiten, unter dem Himmel von Mallorca zu entspannen oder aktiv zu sein. Die Sonnenauf- und Untergänge in dieser Zeit sind besonders empfehlenswert und laden zu romantischen Momenten ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 02:01:13. +++