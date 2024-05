Wetterprognose Capdepera (28.5.2024 bis 04.6.2024): Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer (28.5.2024)

Wetteraussichten für Capdepera bis in die erste Juniwoche

Die kommende Woche verspricht den Einwohnern und Besuchern von Capdepera auf Mallorca durchgehend milde Temperaturen gepaart mit einem Wechsel aus Sonnenschein und leichten Regenschauern. Der Mai verabschiedet sich mit freundlichem Wetter, während der Juni mit einer ähnlich positiven Note beginnt.

Sonnenstunden und leichte Brisen – das Wetter von Dienstag bis Donnerstag

Am Dienstag, den 28. Mai 2024, zeigt sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite. Die Temperatur erreicht angenehme 20°C und es wehen leichte Böen (10 km/h) unterbrochen von Wolken. Der Tag beginnt bei Tagesanbruch um 4:22 Uhr und endet um 19:05 Uhr.

Der Mittwoch, den 29. Mai, präsentiert sich mit ähnlichen Bedingungen: erneut bedeckter Himmel bei 21°C und einer leichten Brise von 3 km/h. Erwachen und Sonnenuntergang erfolgen fast zur gleichen Zeit wie am Vortag.

Der letzte Maitag, der 30. Mai, begrüßt Capdepera mit einem klaren Himmel, einer Spitze von 22°C und ruhigen Windbedingungen – die perfekte Gelegenheit, um die wärmsten Stunden des Tages im Freien zu genießen.

Regen und Erfrischung – der Übergang vom Mai zum Juni

Zum Freitag, 31. Mai, wechselt das Wetter in Capdepera mit leichtem Regen und kühleren 17°C. Dabei bleibt die Brise beständig bei 11 km/h.

Mit dem Beginn des Junis setzt sich das Wetter mit überwiegend bedeckten Himmeln fort und bietet den Capdepera-Bewohnern am Samstag, den 1. Juni, eine Temperatur von 19°C. Am 2. Juni lockern sich die Wolken etwas auf und es werden erneut 20°C erreicht.

Klare Himmel und leichte Tropfen – das Wetter zu Beginn der Woche

Den Start in die neue Woche markiert ein strahlend klarer Himmel am Sonntag, den 3. Juni, mit weiterhin milden 20°C. Doch bereits am Montag, den 4. Juni, ziehen erneut Wolken auf und leiten mit leichtem Niederschlag und 20°C die neue Woche ein.

Insgesamt ist das Wetter in Capdepera in der letzten Maiwoche und dem Beginn des Junis größtenteils mild und angenehm und bietet ideale Bedingungen für diverse Aktivitäten im Freien.

Die Wetterzusammenfassung für Capdepera

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:30:30. +++