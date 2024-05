Wetterprognose für Palma de Mallorca: Eine sonnige Woche mit gelegentlichem Regen erwartet Sie! (28.5.2024)

Das Wetter in Palma - Ihre Wetteraussicht für die kommende Woche

Die idyllische Hauptstadt Mallorcas, Palma, erwartet ihre Besucher und Einwohner mit angenehmen Temperaturen und einer Mischung aus Sonne und einigen Regenschauern. Wenn Sie im Begriff sind, Ihre Aktivitäten für die Woche vom 28. Mai bis 4. Juni 2024 zu planen, haben wir hier die entscheidenden Wetterinformationen für Sie.

Start in eine überwiegend sonnige Woche

Die Woche beginnt am Dienstag, den 28. Mai 2024, mit verstreuten Wolken am Himmel, aber einer freundlichen Temperatur von 24°C. Ein leichter Wind mit 7 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 50% liegt, was für ein ausgezeichnetes Stadtklima sorgt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind um 04:25 Uhr bzw. 19:07 Uhr, was Ihnen lange, lichtdurchflutete Tage verspricht.

Der Mittwoch bleibt mit 24°C und einem Himmel, der teilweise von Wolken bedeckt ist, weiterhin angenehm. Ein schwächerer Wind mit nur 4 km/h lässt am 29. Mai eine relative Ruhe über der Stadt einkehren. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 55%, was jedoch kein Anlass zur Sorge sein sollte. Die Barometeranzeige wird 1018 hPa betragen.

Sonnenstrahlen und leichte Regenschauer

Dieses idyllische Wetterbild setzt sich am Donnerstag fort mit einem klaren Himmel und erneut 24°C. Nehmen Sie sich also Zeit für einen entspannten Spaziergang an der Promenade oder genießen Sie die warmen Strahlen in einem der vielen gemütlichen Cafés. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 51% und weiterhin konstantem, aber sanftem Wind ist dies ein idealer Tag, um die Stadt zu erkunden, bevor am Freitag ein leichter Regen eintrifft.

Am 31. Mai sollten die Einwohner und Besucher von Palma ihren Regenschirm nicht vergessen, denn es wird einen leichten Regen geben, der die Temperaturen auf 17°C herunterkühlt. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 76% ansteigt, was den Tag zu einem perfekten Zeitpunkt für Museumsbesuche oder einen Einkaufsbummel in der Innenstadt macht.

Ein leicht wechselhaftes Wochenende

Das Wochenende naht mit leichtem Regen, aber hält den Frühlingsspirit hoch. Am Samstag, den 1. Juni, und am Sonntag, den 2. Juni, werden Temperaturen von 22°C bzw. 24°C erwartet, wobei Sie gelegentlich mit Regen rechnen sollten. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 5 km/h am gesamten Wochenende moderat.

Mit Beginn des neuen Monats am Montag, den 3. Juni, können Sie sich auf einen klareren Himmel und 24°C freuen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 44%, und der Wind zieht leicht an. Der Dienstag bringt dann wieder leichten Regen bei immer noch warmen 23°C, was eine weitere Gelegenheit für vielfältige Indoor-Aktivitäten oder gemütliche Stunden in einem der zahlreichen Restaurants oder Bars mit Blick auf das Meer bietet.

Schlussbetrachtung und Empfehlungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Woche eine gelungene Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Regenperioden bereithält. Sowohl für Touristen als auch für Einheimische ist dies die perfekte Zeit, um die vielfältigen Angebote Palmas zu genießen, solange der Regenschirm griffbereit ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.5.2024, 01:46:09. +++