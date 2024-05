Wettervorhersage Sencelles (28.05.2024 bis 04.06.2024): Gemischte Wetterlage für die idyllische Gemeinde auf Mallorca

Wetteraussichten für Sencelles auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Sencelles, eingebettet in das Herz der Insel Mallorca, erwartet in der letzten Maiwoche und an den ersten Junitagen des Jahres 2024 eine Mischung aus Sonne und Regen, begleitet von milden und angenehmen Temperaturen.

Wetterbericht für Sencelles (28.05.2024): Angenehme Temperaturen unter leicht bewölktem Himmel

Am Dienstag, den 28. Mai 2024, werden die Bewohner und Besucher von Sencelles von einem leicht bewölkten Himmel bei Temperaturen von etwa 24°C begrüßt. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 7 km/h wird für eine erfrischende Atmosphäre sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 46%, und der Luftdruck wird mit 1020 hPa verzeichnet.

Ausblick auf die kommenden Tage in Sencelles

Der 29. Mai verspricht mit Höchsttemperaturen von 28°C und geringeren Windgeschwindigkeiten von 3 km/h noch wärmere Verhältnisse. Auch der Himmel bleibt größtenteils von Wolken verschont. Die kommenden Tage bleiben interessant: Am 30. Mai erstrahlt Sencelles unter einem klaren Himmel, und die Temperaturen halten sich weiter auf 28°C. Die Situation ändert sich am 31. Mai, wenn leichter Regen bei kühleren 16°C erwartet wird, was für eine Abwechslung in der Wetterlage sorgt.

Von Sonne bis Regen: Der Juni beginnt wechselhaft in Sencelles

Der Beginn des Monats Juni zeigt sich in Sencelles von einer wechselhaften Seite. Der 1. Juni hat überwiegend bewölkte Aussichten bei angenehmen Temperaturen um 22°C. Leichter Regen zeichnet den 2. Juni aus, während das Thermometer erfreuliche 24°C anzeigt. In den darauffolgenden Tagen klart das Wetter wieder auf, und der 3. Juni präsentiert sich mit klarem Himmel und angenehmen 23°C. Die Wetterlage am 4. Juni bleibt interessant, da leichter Regen bei Höchsttemperaturen von 25°C erwartet wird. Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich über die gesamte Periode in moderaten Bereichen zwischen 3 und 7 km/h.

Abendstunden in Sencelles: Sonnenuntergangszeiten

Die Sonnenuntergangszeiten rücken im späten Frühling bereits weit in den Abend hinein. Die Sencelles-Einheimischen und Gäste können zwischen dem 28. Mai und 4. Juni die Sonne zwischen 19:07 Uhr und 19:12 Uhr am Horizont untergehen sehen. Dabei begrüßt der Sonnenaufgang ab etwa 4:22 Uhr den neuen Tag.

Ein Blick auf das Wochenende: Wettermischung erwartet

Zum Wochenende hin können Sie in Sencelles mit einer Vielfalt an Wetterbedingungen rechnen. Während der Samstag leichter Regen mit sich bringt, präsentiert sich der Sonntag mit klarem Himmel - beide Tage bieten komfortable Temperaturen für Aktivitäten im Freien.

