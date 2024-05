Wetter Llucmajor: 7-Tage-Prognose und aktuelle Bedingungen auf Mallorca (29.5.2024)

Wetter Llucmajor: Ihre tägliche Wettervorhersage

Der Blick zum Himmel über Llucmajor in Mallorca verspricht in den letzten Maitagen abwechslungsreiches Wetter. Erfahren Sie hier, wie sich das Wetter in der bevorstehenden Woche entwickeln wird, und planen Sie Ihre Aktivitäten im Einklang mit den neuesten Wetterprognosen.

Mallorca Wetter: Zustand und Vorhersage für Llucmajor

Am Mittwoch, den 29. Mai 2024, können Sie einen Mix aus Sonne und Wolken erwarten, wobei sich die Temperaturen angenehm auf etwa 24°C belaufen. Es zeigen sich vereinzelte lockere Wolken am Himmel, und die Windgeschwindigkeit bleibt mit 6 km/h mäßig.

In den darauffolgenden Tagen wird sich das Wetter in LlucmajorLlucmajor als wechselhaft erweisen – mit einem idyllischen Donnerstag, den 30. Mai mit leicht bewölktem Himmel und Höchsttemperaturen von 25°C. Der leichte Wind setzt sich mit 6 km/h fort, perfekt für einen entspannten Tag am Strand von Mallorca.

Der Freitag bringt leichteren Regen mit sich, wobeikt, die Temperaturen sänken leicht auf etwa 22°C. Dennoch verspricht der leicht erhöhte Wind von 7 km/h eine willkommene Abkühlung.

Beim Übergang in den Juni behält das Wetter in Llucmajor seine Leichtigkeit bei. Am 1. Juni und 2. Juni herrschen Tagestemperaturen von 24°C und eine leichte Brise. Die Bedingungen sind ideal für längere Erkundungstouren rund um die fantastische Insel Landschaft.

Ein klarer Himmel erwartet Sie am Sonntag, den 3. Juni, begleitet von einer täglichen Höchsttemperatur von 23°C, während am Montag und Dienstag wieder einige Wolken in Sicht sind. Hier liegen die Spitzenwerte um 22-23°C.

Die Sonne begrüßt Einwohner und Besucher von Llucmajor täglich mit frühen Sonnenaufgängen um kurz nach 4 Uhr morgens und verwöhnt sie bis kurz nach 19 Uhr mit langen, hellen Abenden.

Wettertrend für Mallorca: Vorausschau auf eine Woche voller Licht und Farben

Die nächste Woche in Llucmajor bietet insgesamt eine sehr angenehme Zeit. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in einem komfortablen Bereich, und die Windverhältnisse sind häufig ruhig, perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Dennoch lohnt es sich, für die kurzen Niederschlagsmomente gewappnet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:38:47. +++