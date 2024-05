Wetteraussichten für Costitx: Eine Woche voller Sonne und vereinzelten Regenschauern (29.5.2024)

Wettervorhersage für Costitx vom 29. Mai bis 5. Juni 2024

Costitx auf Mallorca bietet seinen Besuchern und Einwohnern in der letzten Woche des Mai und zu Beginn des Juni eine abwechslungsreiche Wetterlage. Mit Temperaturen, die von angenehmen 21°C bis zu heißen 30°C reichen, können Sie sowohl gemütliche Spaziergänge als auch sonnige Strandtage erleben. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was Sie vom Wetter in Costitx erwarten können:

Mittwoch, 29. Mai 2024 – Sonne hinter Wolken

Bei Temperaturen um die 30°C und leichter Bewölkung verspricht der 29. Mai angenehme Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Mit nur 2 km/h Wind bleibt es weitestgehend still.

Donnerstag, 30. Mai 2024 – Ein Hauch von Wolken

Mit der gleichen Maximaltemperatur von 30°C und nur einigen wenigen Wolken wird der Donnerstag ähnlich angenehm. Die milde Brise setzt sich mit 2 km/h fort.

Freitag, 31. Mai 2024 – Erfrischender Regen

Etwas kühlere Temperaturen von 21°C und leichter Regen bringen am Freitag eine willkommene Abkühlung. Der Wind nimmt leicht zu und weht mit 4 km/h.

Samstag, 1. Juni 2024 – Klarer Himmel

Zum Beginn des Junis erwartet uns ein klarer Himmel und angenehme 25°C. Perfekt für einen Ausflug an die Küste oder in die Natur, bei einem Wind von 6 km/h.

Sonntag, 2. Juni 2024 – Fast wolkenfrei

Bei 24°C und schwacher Bewölkung bietet auch der Sonntag gute Bedingungen, um die Insel zu erkunden. Der Wind wird etwas kräftiger und erreicht 7 km/h.

Montag, 3. Juni 2024 – Herrlich sonnig

Der sonnigste Tag der Woche: klare 27°C erwärmen Costitx. Mit nur leichtem Wind können Sie an diesem Tag die Strände und Promenaden besonders genießen.

Dienstag, 4. Juni 2024 – Vereinzelter Regen

Ein weiterer Tag mit 25°C wartet auf uns, doch diesmal mit etwas Regen. Der Wind bleibt mit 3 km/h mild.

Mittwoch, 5. Juni 2024 – Zurück zur Sonne

Die Woche schließt in Costitx mit wunderbaren 29°C und klarer Himmel. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit angenehm.

Fazit der 7-Tage-Wetterprognose für Costitx

Diese Periode in Costitx ist perfekt für alle, die sowohl von sonnigen als auch von erfrischend regnerischen Tagen nicht genug bekommen können. Nutzen Sie das Wetter für lange Ausflüge in die Natur, Besuche auf lokalen Märkten oder einfach zum Entspannen unter der mallorquinischen Sonne. Vergessen Sie nicht, auf adäquaten Sonnenschutz zu achten, insbesondere an den Tagen mit klarer Sicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:31:04. +++