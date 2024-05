Wettervorhersage Esporles: Sonnige Aussichten und angenehme Temperaturen (29.5.2024)

Wetterprognose für Esporles: Frühsommerfreuden auf Mallorca

Der Frühsommer in Esporles zeigt sich von seiner angenehmen Seite. Mit einer Mischung aus Sonne, leichter Bewölkung und erfrischenden Regenschauern dürfen sich Einheimische und Besucher auf abwechslungsreiches Wetter freuen. Die Temperaturen bewegen sich durchgehend im milden Bereich, ideal für diverse Freizeitaktivitäten.

Wie wird das Wetter in dieser Woche?

Das heutige Wetterdatum, der 29. Mai 2024, begrüßt die Bewohner von Esporles mit einer freundlichen Wolkendecke und einem Maximum von 21°C. Geringe Windgeschwindigkeiten von 4 km/h ermöglichen ungestörte Spaziergänge und Genuss der malerischen Natur. Trotz der teilweise bedeckten Aussichten beträgt die Luftfeuchtigkeit angenehme 58%, und der Luftdruck weist stabile 1018 hPa auf.

Der 30. Mai verspricht mit 22°C und einigen wenigen Wolken im Himmel Mallorcas weiterhin wohlige Wärme. Die Sonne wird nicht zu stark sein, denn die Wetterstation meldet leicht herabgesetzte UV-Werte, was das Risiko eines Sonnenbrands reduziert.

Zwar begegnen wir am 31. Mai leichtem Regen, doch mit 18°C bleibt das Klima in Esporles freundlich. Die Niederschläge sorgen für eine Auffrischung der mediterranen Pflanzenwelt und versprechen klare Luft zum Durchatmen.

Beginn des Monats Juni mit gemäßigtem Inselwetter

Der Start in den Juni verspricht mit wenigen Wolken am 1. Juni und einer angenehmen Höchsttemperatur von 21°C schon fast perfekte Urlaubsbedingungen. Mildere Winde mit etwa 3 km/h untersützen die angenehme Atmosphäre. Der folgende Tag, 2. Juni, bleibt ebenfalls mild und sonnig, mit kaum einer Änderung der Grundeinstellung des Wetters.

Der 3. Juni präsentiert sich als klarer Tag mit einer Höchsttemperatur von 20°C - ideal für Aktivitäten an der frischen Luft. Der darauf folgende 4. Juni bringt uns potentiell wieder leichten Regen, ein Zeichen der anhaltenden Balance des mallorquinischen Wettersystems.

Ein Rückkehr zur Klarheit erleben wir schließlich am 5. Juni, wo das Quecksilber erneut die 21°C-Marke erreicht und ungetrübten Sonnenschein generiert. Die perfekten Bedingungen, um die Schönheiten Esporles‘ und ganz Mallorcas zu erkunden.

Die Sonnenauf- und -untergänge im frühen Frühsommer sind spektakulär und anziehend für alle Frühaufsteher und Romantiker. In dieser Woche erleben wir sie zwischen 4:22 und 4:25 Uhr am Morgen sowie zwischen 19:09 und 19:14 Uhr am Abend.

Ob Sie nun Ihren Urlaub planen oder einfach nur das tägliche Wetter in Esporles überprüfen möchten, diese Woche bietet ideale Voraussetzungen für vielfältige Unternehmungen. Genießen Sie das herrliche Wetter in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:33:18. +++