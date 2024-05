Wetter in Alcúdia: Die Wetterprognose für die erste Juniwoche 2024 (30.5.2024)

Erwartungen für das Wetter in Alcúdia vom 30. Mai bis 6. Juni 2024

Die malerische Region Alcúdia ist bekannt für ihr angenehmes Klima und die sonnenverwöhnten Tage. Während wir uns der ersten Juniwoche des Jahres 2024 nähern, zeigt sich das Wetter in Alcúdia wechselhaft, jedoch überwiegend von seiner angenehmen Seite.

Wettertrends und Temperaturen für Alcúdia

Am 30. Mai startet Alcúdia mit angenehmen 25°C und nur wenigen Wolken am Himmel in die Woche. Eine sanfte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 4 km/h sorgt für eine leichte Abkühlung. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei senkrechten 50%, was für ein ausgewogenes Wohlbefinden zum Monatsausklang sorgt.

Der darauffolgende 31. Mai kündigt sich mit leichtem Regen bei kühleren 18°C an. Die Windgeschwindigkeit nimmt etwas zu und erreicht 9 km/h. Der Tag bringt steigende Luftfeuchtigkeitswerte von 70%, was die Inselbewohner und Besucher zu gemütlichen Aktivitäten in geschlossenen Räumen einladen könnte.

Mit Beginn des Juni weist das Wetter in Alcúdia erneut leichten Regen auf, obwohl die Temperatur am 1. Juni auf 21°C znimmt. Die Windstärke legt dabei eine gemäßigte Intensität von 6 km/h an den Tag.

Ab dem 2. Juni locker sich dann der Himmel über Alcúdia wieder auf, und ein klarer Himmel sorgt bei Temperaturen von 21°C für ideale Bedingungen, um die herrlichen Strände und malerischen Landschaften der Region zu erkunden.klarer Himmel21°C

Die folgenden Tage, 3. und 4. Juni, setzen das Bild eines idyllischen Frühsommers gerne fort. Klare Himmel und 22°C liefern ideale Voraussetzungen für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten.

Am 5. Juni erwärmt sich die Luft leicht auf 24°C bei leicht bewölktem Himmel, bevor die Woche mit einem angenehm sommerlichen 27°C am 6. Juni und wenigen Wolken ihren Höhepunkt erreicht. Diese leicht windschnittigen und sonnendurchfluteten Tage sind ein wahrer Segen für jeden Sonnenanbeter und Urlauber auf Alcúdia.

Wassertemperaturen und Sonnenstunden

Die Sonne grüßt in Alcúdia früh, mit einem Sonnenaufgang etwa um 4:20 Uhr und einem späteren Sonnenuntergang, manchmal erst nach 19:10 Uhr, wodurch Reisende lange Tage durchgehend Licht und Wärme genießen können. Die Wassertemperaturen um diese Jahreszeit sind typischerweise einladend für Bade- und Wassersportbegeisterte.

Fazit: Eine Woche voller Wettervielfalt in Alcúdia

Insgesamt bietet Alcúdia in der ersten Juniwoche eine Palette an Wetterbedingungen: von leichter Bisen und vereinzelten Regentropfen bis hin zu strahlend blauem Himmel und leichten Wolkenformationen. Dies bietet sowohl anheimelnde Zeiten der Ruhe als auch optimale Bedingungen für Sonnenanbetung und Erkundungstouren. So lässt sich der Beginn des sommerlichen Prunks auf der Insel Mallorca in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:21:51. +++