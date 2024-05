Wetter in Palma: Sonnige Aussichten & leichte Schauer im Wochenverlauf (30.5.2024)

Aktuelle Wetterentwicklung in Palma de Mallorca

Die letzte Maiwoche und der Beginn des Junis präsentieren sich auf Mallorca mit einem Wechselspiel aus Sonnenschein und vereinzelten Regengüssen. Dabei bleibt das Thermometer in angenehmen Bereichen und bietet ideale Bedingungen für diverse Aktivitäten im Freien. Die detailreiche Wettervorhersage für PalmaPalma gibt Einblicke in die erwarteten Bedingungen der nächsten Tage.

Das Wetter in Palma für die kommende Woche

Am Donnerstag, den 30. Mai 2024, genießen Einheimische und Besucher die milden 25°C Temperatur, flankiert von einem leichten Bewölkungsschleier. Der Wind präsentiert sich zart mit nur 4 km/h. Das Wetter fürs Wochenende startet erholsam mit einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Barometerstand von 1013 hPa.

Der Freitag, 31. Mai, zeigt sich mit leichtem Regen und etwas kühleren 21°C. Die Wahrscheinlichkeit für Nieselregen kann, bei einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 62% und einem sanften Wind von 6 km/h, zu kurzen Unterbrechungen im Freizeitvergnügen führen.

Mit dem 1. Juni bleibt das Wetter mild, leichtem Regen und 23°C. Durch die etwas zurückgehende Luftfeuchtigkeit auf 51% und einen Beharrungsdruck von 1016 hPa, dürfte manche Wolke für überraschende, nasse Momente sorgen.

Die erste Juniwoche bietet gemischtes Wetter mit vereinzelten Wolken am Samstag, 2. Juni, was eine ebenso milde 23°C Temperatur zulässt. Der beständige Luftdruck trägt zu einer größeren Auflockerung im Wolkenspiel bei.

Von Montag bis Mittwoch präsentiert sich Palma in seiner vollen Sommerpracht. Ein klarer Himmel am Montag und Dienstag sowie vereinzelte Wolken am Mittwoch – immer bei Temperaturen um die 25°C bis 26°C. Gleichbleibender leichter Wind und eine Luftfeuchtigkeit runden das angenehme Wetter ab.

Wetterfazit für Palma de Mallorca

Die Wetterprognose verspricht also annehmbare Bedingungen für alle, die in Palma unterwegs sind. Ob Spaziergänge an der Promenade, Erkundungstouren durch die Altstadt oder entspannte Stunden am Strand – das Wetter scheint mitzuspielen. Mit Sonnenaufgangszeiten kurz nach vier Uhr morgens und Sonnenuntergängen nach sieben Uhr schenkt uns das mediterrane Klima lange und erlebnisreiche Tage. Die kommende Woche ist perfekt, um die vielfältigen Facetten Palmas in all ihrer Schönheit zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:43:01. +++