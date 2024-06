Sóller Wetter im Juli 2024: Sommerliche Aussichten trotz vereinzelter Schauer (11.6.2024)

Wettervorhersage für Sóller - Eine Woche zwischen Sonne und Regen

Das malerische Sóller im Herzen Mallorcas empfängt seine Besucher und Einwohner mit einer abwechslungsreichen Wetterlage in der dritten Juniwoche des Jahres 2024. Während manch ein Tourist sich eventuell schon auf ungetrübten Sonnenschein gefreut hat, sorgen vereinzelte Regentage dafür, dass auch die Natur weiterhin im saftigen Grün steht.

Regnerischer Auftakt mit Aussicht auf Besserung

Am Dienstag, dem 11. Juni 2024, leitet mäßiger Regen bei 20°C die Woche ein. Mit einem behutsamen Wind von 3 km/h wird die Luftfeuchtigkeit bei 78 Prozent liegen, was für eine erfrischende Brise und Wohlgefühl in den historischen Straßen Sóllers sorgen kann. Der Luftdruck verharrt bei 1014 hPa, während Sonnenanbeter sich auf den Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:17 Uhr einstellen können.

Der Mittwoch, 12. Juni, verspricht mit schweren Regenfällen bei 22°C weiterhin feuchtes Wetter. Doch bei leichteren Winden von 3 km/h und einer abfallenden Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent könnte dies ein idealer Tag für Museumsbesuche oder entspannte Stunden in einem der vielen Cafés sein.

Aufklarende Aussichten und sommerliche Temperaturen

Die Mitte der Woche bringt mit dem Donnerstag, 13. Juni, eine Wetterbesserung: Leichter Regen bei 23°C und konstanten Windverhältnissen läutet einen positiven Trend ein, gefolgt von freundlichem Wetter mit nur einigen Wolken am Freitag und Höchsttemperaturen von 27°C. Gerade rechtzeitig, um die Vielfalt an Freiluftaktivitäten, die Sóller bietet, vollends zu genießen.

Bei einem relativ wolkenfreien Samstag, der Milderes mit 29°C verspricht und sogar eine Verringerung der Luftfeuchtigkeit auf 40 Prozent - ein wahrhaft perfekter Tag zum Entspannen am Strand oder Erkunden der umliegenden Natur.

Am Sonntag, profitieren Besucher von leichtem Regen, der die Atmosphäre bei angenehmen 22°C erfrischt, bevor die neue Woche mit einem klaren Himmel und angenehm warmen 30°C am Montag beginnt. Fortsetzung folgt am Dienstag mit leicht bewölktem Himmel und sogar 31°C, was uns in die wahrhaft heißen Sommertage entführt.음>

Wetterausblick für Sóller - Planen Sie voraus

Unter Berücksichtigung dieser gemischten Aussichten gilt es als ratsam, sowohl Regenschutz als auch Sonnencreme in den Reisekoffer zu packen. Die angenehmen Temperaturen und das Wechselspiel zwischen Regen und Sonne bieten ideale Voraussetzungen für viele Outdoor-Aktivitäten und die Erkundung der malerischen Stadt und ihrer Umgebung. Bereiten Sie sich auf eine erlebnisreiche Woche in Sóller vor und genießen Sie das vielfältige Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:51:36. +++