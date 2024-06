Wetter Palma: 7-Tages-Vorhersage – Regen folgt Sonnenschein auf Mallorca (11.6.2024)

Vorhersage: Sommerliches Wetter in Palma mit Wechsel aus Regen und Sonne

In der Metropole Mallorcas, Palma, ziehen diese Woche einige Wetterkapriolen auf. Das ständig wechselnde Klima hält sowohl Sonnenschein als auch feuchte Überraschungen für uns bereit. Was genau Sie von heute bis zum 18. Juni 2024 in Palma erwarten können, haben wir hier präzise für Sie zusammengefasst.

Mitte Juni in Palma: Bunte Mischung aus Sonne und Regen Am Dienstag, den 11. Juni, und Mittwoch, den 12. Juni, werden die Sonnenliebhaber unter uns geduldig sein müssen. An beiden Tagen tendiert das Thermometer auf angenehme 23°C, jedoch ist mit moderatem Regen zu rechnen. Das Wetter lässt uns die Sonnenbrillen wohl eher in der Tasche lassen, während die Regenschirme ihren großen Auftritt haben. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, und die Trockenheit hält sich in Grenzen, erwarten uns doch Luftfeuchtigkeiten von 60-65%.

Den Donnerstag, 13. Juni, unterstreicht leichter Regen, der jedoch von Temperaturen von wiederum 23°C begleitet wird. Hier könnte sich hie und da die Sonne zeigen, und es bleibt bei einem leichten Wind.

Sonniges Wetter lässt Temperaturen in Palma ansteigen Zum Wochenende hin zeichnet sich eine Kehrtwende im Wetterbild ab. Am Freitag, 14. Juni, und Samstag, 15. Juni, lichtet sich der Himmel. Mit nur einigen Wolken klettert das Thermometer auf wohlige 25°C und 27°C. Der Beginn des Wochenendes präsentiert sich in Palma also von seiner charmanten Seite – ideal für Strandbesuche oder Erkundungen der Stadt.

Der leichte Regen kehrt am Sonntag, 16. Juni, zurück und hält die Temperaturen auf dem Boden. Mit anvisierten 23°C bleibt es weiterhin sommerlich, jedoch mit erfrischenden Schauern. Der Wind, mit einer Stärke von 6 km/h, sorgt für angenehme Abkühlung.

Warmes Wetter rundet die Woche ab Ein fulminantes Finale erleben wir am Montag, 17. Juni, und Dienstag, 18. Juni, mit strahlenden 28°C und 30°C. Klarer Himmel und nur vereinzelt Wolken lassen Sommerherzen höherschlagen. Wer jetzt nicht in Palma ist, verpasst also definitiv die besten Seiten des mallorquinischen Sommers.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben stabil – ein perfektes Zeichen dafür, lange Tage und kurze Nächte in Vollzügen zu genießen. Bei einer Sonnenaufgangszeit um 4:21 Uhr und Sonnenuntergangszeit gegen 19:19 Uhr am Ende der Woche ist jede Minute in Palma ein Genuss für Sonnenanbeter und Nachtschwärmer gleichermaßen.

Fazit: Die nächste Woche bietet in Palma eine Mischung aus entspannten Regentagen und bezaubernd sonnigen Stunden, die zum Verweilen in der malerischen Hauptstadt Mallorcas einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:41:25. +++