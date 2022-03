Führungswechsel bei der Drogeriekette Müller in Spanien: Der beinahe 90-jährige Firmenchef Erwin Müller hat den bisherigen Spanien-Chef Markus Müller von seinen Aufgaben entbunden und an seine Stelle einen Mallorquiner gesetzt. Nachfolger von Müller ist seit Februar der frühere Hotel-Manager Pedro Amengual, wie die "Lebensmittel Zeitung" schreibt. Amengual war unter anderem in den vergangenen Jahren in verantwortlichen Positionen bei der Hotelkette Meliá. Müller betreibt bisher in Spanien 13 Märkte, allesamt auf Mallorca. Eine weitere Expansion auf das spanische Festland ist allerdings offenbar geplant.

Wie die "Lebensmittel Zeitung" weiter berichtet, sei Markus Müller beim geschäftsführenden Gesellschafter in Ungnade gefallen. Erwin Müller hat nach Angaben des Blattes bereits häufiger ungeliebte Führungskräfte aus seinem Konzern geworfen. Spanien ist zwar eine der kleinsten Auslandsgesellschaften der Drogeriekette, doch soll sie im Jahr 2021 bei Umsatz und Verkauf deutlich zugelegt haben. „Spanien ist Erwin Müller-Land“, sagt ein Insider der "Lebensmittel Zeitung". Der Unternehmer lege ein besonderes Augenmerk auf diese Ländergesellschaft. Müller lebt mit seiner Frau zeitweise auf der Insel und ist dort selbst auch anderweitig unternehmerisch aktiv: Auf der Insel gehört der Familie Müller eine große Finca, die beiden betreiben ein eigenes Weingut und einen Golfplatz. Den Rotwein und das Olivenöl aus dem eigenen Anbau gibt es in den Müller-Märkten auf Mallorca zu kaufen. /jk