Die mallorquinische Hotelkette Riu hat den Verkauf über ihre Website auf dem russischen Markt ausgesetzt, bis der von Russland ausgelöste Krieg in der Ukraine beendet ist. "Man kann von Russland aus nicht auf unserer Website buchen, wobei unabhängig von der Nationalität keinem Kunden, der eine Reservierung hat, der Check-in verweigert wird", hieß es am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Efe..

Man sei "sehr besorgt über die aktuellen Ereignisse in Europa" und wolle die Lage "in Ruhe, sorgfältig und unter Berücksichtigung aller Interessen weiter analysieren, so die Hotelkette weiter.

Riu verfügt über 100 Hotels in 20 Ländern und mehr als 40 Reisezielen, von denen einige bei russischen Touristen sehr beliebt sind, darunter Mexiko, Sri Lanka oder die Dominikanische Republik. Die Hotelkette empfing 2020 2,3 Millionen Gäste und beschäftigte 24.425 Mitarbeiter.