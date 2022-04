In den frühen Morgenstunden des Samstags ist das Kreuzfahrtschiff "Aida Cosma" im Hafen von Palma de Mallorca eingetroffen. Das neue Kreuzfahrtschiff wurde erst am 9. April von der Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel getauft und kann vollständig mit Flüssiggas (LNG) betrieben werden. Damit soll das Schiff umweltschonender unterwegs sein als andere Kreuzfahrtschiffe. Es ist 337 Meter lang, hat 17 Restaurants, 17 Bars und kann 5.200 Passagiere aufnehmen. Als Highlights nennt Aida Cruises eine Boulderwand, einen Funpark mit Doppelwasserrutsche und ein großzügiges Pooldeck am Heck.

Im Winter fährt das Kreuzfahrtschiff "Aida Cosma" an den Persischen Golf Der Bau des neuen Schiffes hatte sich in diesem Jahr verzögert. Ursprünglich hätte die "Aida Cosma" bereits in diesem Winter rund um die Kanarischen Inseln unterwegs sein sollen. Stattdessen startet der Betrieb mit der Sommersaison. Die "Aida Cosma" wird ab jetzt häufig zu Gast auf der Insel sein. Bis zum 15. Oktober startet das Schiff von Palma aus wöchentlich Kreuzfahrten durch das Mittelmeer, mit Stationen in Florenz/La Spezia, Rom/Civitavecchia, Ajaccio und Barcelona. Im Herbst soll es den Plänen zufolge in den Persischen Golf gehen, wo dann Winter-Kreuzfahrten geplant sind. /mwp