Die Balearen-Regierung hat am Freitag (9.12.) die aktuellen Wirtschaftszahlen präsentiert. Demnach stieg die Wirtschaftsleistung auf den Inseln im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,7 Prozent an. Für Mallorca liegt der Wert sogar bei 15,5 Prozent. Zudem wurden die Zahlen für das zweite Quartal nach oben korrigiert. Demnach war die Wirtschaftsleistung in dem Zeitraum um 24,2 Prozent statt der zunächst berechneten 18,4 Prozent gestiegen.