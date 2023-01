Die Mietpreise in Palma de Mallorca steigen immer weiter. Selbst WG-Zimmer sind inzwischen alles andere als günstig. Im Schnitt kostet ein Zimmer 400 bis 500 Euro, einige Vermieter versuchen aber aus der Situation noch ein viel größeres Geschäft zu schlagen. So wird beispielsweise ein Zimmer im Carrer de Monterrey im Szeneviertel Santa Catalina für 999 Euro angeboten. Die Beschreibung lautet dabei folgendermaßen: "Zimmer in 100-Quadratmeter-Wohnung, dritter Stock mit Aufzug, drei Zimmer, zwei Bäder." Maximal könnten in dieser Wohnung, so heißt es, bis zu vier Menschen leben.

Etwas außerhalb von Santa Catalina, im Carrer Andrea Doria, wird es ein weiteres Zimmer zu einem ähnlichen Preis angeboten: Für 950 Euro gibt es ein möbliertes Zimmer mit Einzelbett und Fenster zum Hof. Der Eigentümer lebt ebenfalls in der Wohnung. "Diskretes" Zimmer ohne Nachbarn zu vermieten Auch am Paseo Marítimo steigen die Preise für WG-Zimmer immer weiter: Hier zahlt man beispielsweise für ein Zimmer 900 Euro, Internet ist dabei eingeschlossen. Der Vermieter verlangt außerdem zwei Monatsmieten als Kaution, somit muss der Mieter direkt zu Beginn 2.700 Euro blechen. Eine weitere Methode, um möglichst viel Geld aus einzelnen Zimmern zu schlagen, ist die Vermietung pro Stunde, Tage oder Wochen. Eine Beschreibung lautet dabei folgendermaßen: "Zimmer für 25 Euro pro Stunde zu vermieten. Sehr diskreter Ort ohne Nachbarn." Andere Zimmer stehen für 150 Euro für ein Wochenende zur Verfügung.