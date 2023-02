Der mallorquinische Hotelier Pedro Pascual ist tot. Der Gründer der Hotelkette Viva verstarb am Samstag (27.2.) im Alter von 75 Jahren. 1947 in Inca geboren, kam Pascual eher zufällig zum Hotelgewerbe. Der studierte Architekt kaufte gemeinsam mit seinen Partnern Bartomeu Plomer und Miguel Ramis ein Grundstück an der Playa de Muro, um dort ein Wohnhaus zu bauen. Da die Gegend allerdings zur touristischen Nutzung ausgewiesen war, musste das Gebäude in ein Hotel umgewandelt werden.

