Der Kauf und Verkauf von Immobilien durch Ausländer ist auf Mallorca und den Nachbarinseln in der zweiten Jahreshälfte 2022 im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurückgegangen. Insgesamt wurden laut Daten der Notarskammer 2.816 Kaufverträge abgeschlossen, an denen Ausländer beteiligt waren. Das sind 14,1 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2021. Im gleichen Zeitraum stieg der Preis der Immobilien auf den Balearen um 5,1 Prozent auf 3.969 Euro pro Quadratmeter, womit die Inselgruppe die Region mit den höchsten Quadratmeter-Preisen Spaniens ist.

Unter den ausländischen Residenten kauften und verkauften am meisten Deutsche Immobilien. Sie machen einen Anteil von 21 Prozent aus, Briten und Italiener folgen mit je 14 Prozent. Auch bei den Käufen durch ausländischen Nicht-Residenten führen Deutsche die Statistik an. An 54 Prozent dieser Immobilienkäufe waren Deutsche beteiligt. Mit zwölf Prozent liegen die Briten auf dem zweiten Platz.

Ausländer an 21,1 Prozent der Immobilienkäufe in Spanien beteiligt

In ganz Spanien stieg der Kauf und Verkauf von Immobilien durch Ausländer im zweiten Halbjahr 2022 um 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Zahl steigt bereits zum vierten Mal in Folge. Insgesamt schlossen Ausländer 70.163 Kaufverträge ab, sie machten damit 21,1 Prozent aller Käufe und Verkäufe von Immobilien in Spanien aus.

Über die Gründe für den deutlichen Rückgang der Transaktionen unter Ausländern gibt die Statistik keine Auskunft. Einen Einfluss könnte allerdings die von der Balearen-Regierung losgetretene Debatte um eine Beschränkung von Immobilienverkäufen an Nicht-Residenten auf den Inseln sein. Das ein oder andere Immobilienunternehmen auf Mallorca spürt angesichts dieser Pläne, die wohl in der Europäischen Union wenig Aussicht auf Erfolg haben dürften, durchaus eine Zurückhaltung bei potenziellen Käufern. /mwp