Von nun an auch digital: Inselradio rüstet auf Mallorca mit DAB+ auf

Das Inselradio führt als erster Radiosender auf Mallorca die in Spanien noch kaum verbreitete Digitalradio-Technologie DAB+ ein. Ein gemeinsamer Knopfdruck von Hinnerk Fauteck, dem Eigentümer des Senders, und Miquel Cardona, dem Verantwortlichen für Digitalisierung in der Balearen-Regierung, startete am Dienstag (27.2.) den Probebetrieb. Nach und nach sollen nun vier über Mallorca verteilte Sendestationen den Betrieb aufnehmen, um den inselweiten Empfang von Inselradio und des gleichfalls zur "Mallorca Radio Group" gehörigen "Sunshine Radios" zu ermöglichen.

„Bislang hatten wir immer wieder einige blinde Flecken, die wir mit der UKW-Versorgung nicht erreicht haben. Jetzt, mit DAB+ schaffen wir eine fast hundertprozentige Abdeckung der Insel", sagte der Sender-Chef Daniel Vulić bei der Präsentation der neuen Technologie im Inselradio-Studio. Zugegen waren Vertreter der Kooperationspartner wie auch von Landesregierung, Stadt und Inselrat. Mit DAB+ habe das Inselradio die öffentliche Verwaltung "überholt", lobte Miquel Cardona, während Susanna Sciacovelli, Tourismusbeauftragte im Inselrat, betonte, dass die neue Technologie gleichermaßen Urlauber wie Bewohner der Insel zugute käme. Mehr Programm-Angebote möglich In drei bis sechs Monaten soll der gemeinsam mit dem Telekommunikationsunternehmen Axión betriebene Netzaufbau vollendet sein, wie Projektleiter Mateu Zanoguera erklärte. Zum Empfang werden DAB+-fähige Endgeräte benötigt. Von der engen Bandbreite der UKW-Frequenzen befreit, ermöglicht die mit dem Internetradio konkurrierende Technologie eine Vervielfältigung des Angebots. So sind neben dem Inselradio und dem Sunshine Radio jetzt auch "Inselradio Mallorca Classics" und "Mallorca Sunshine Radio Summer Hits" zu hören. Das sogenannte "Digital Audio Broadcasting" (DAB) gibt es als ausgereifte Technologie schon seit Jahren. Gegenüber dem Internetradio hat sie den Vorteil, dass sie die unter Vertrag genommene Bandbreite nicht belastet und energiesparender ist. Der digitale Radioempfang wird über Antenne ermöglicht. Radio Nacional de España ebenfalls erst seit wenigen Tagen dabei In Deutschland wird DAB+ erst seit wenigen Jahren verstärkt eingesetzt. Ein Wendepunkt war hier eine im Dezember 2021 erlassene Vorgabe, dass alle Radios in Neuwagen über die Digital-Technik verfügen müssen. In Spanien steht DAB+ noch ganz am Anfang. Erst vor ein paar Tagen hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk Radio Nacional de España (RNE) ebenfalls den Sendebetrieb mit DAB aufgenommen. Autoradios spielen auch beim Inselradio eine große Rolle. Ein wichtiger Kooperationspartner des Senders ist der deutsche Autovermieter Sixt. Dessen Vizepräsident für Spanien, Estanislo de Mata-Pérez, sagt am Dienstag zu, dass das digitale Inselradio in allen Sixt-Wagen voreingestellt sein werde. Auf UKW sendet das Inselradio seit Dezember 2023 inselweit auf der Frequenz 106.1.