Zwei Ausflugstipps auf Mallorca, die Sie sich in diesem Sommer nicht entgehen lassen sollten

Mallorca bietet viele Möglichkeiten in einem einzigen Sommer. Da sind die Strände, die Terrassen direkt am Meer, die Dörfer im Inselinneren, die versteckten Buchten und auch jene Ausflüge, die es ermöglichen, die Insel aus einer ganz neuen Perspektive zu entdecken. Für alle, die nach abwechslungsreichen, komfortablen Erlebnissen mit authentisch mallorquinischem Flair suchen, gehört die Nordküste auch in dieser Saison wieder zu den beliebtesten Reisezielen.

Zu den Ausflügen, die sich besonders für die Sommermonate eignen, gehören zwei Angebote mit Start in der Umgebung von Sóller: eine Bootstour mit Badestopp und Wasserrutsche, bei der man direkt ins Mittelmeer eintauchen kann, sowie die klassische Vuelta a la Isla , eine Ganztagestour, die den Tren de Sóller, die Straßenbahn, eine Bootsfahrt, Sa Calobra und die Serra de Tramuntana miteinander verbindet. Zwei unterschiedliche Möglichkeiten, Mallorca zu erleben: die eine, um sich zu erfrischen und das Meer zu genießen, die andere, um einige der bekanntesten Wahrzeichen der Insel an nur einem einzigen Tag zu entdecken.

Blick auf die Bucht von Sa Calobra / Veranstalter

Eine Bootstour mit Badestopp und Wasserrutsche – die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen

Wenn die Temperaturen steigen, gibt es kaum etwas Schöneres, als an Bord eines Bootes zu gehen, entlang der Steilküste der Serra de Tramuntana zu fahren und den Ausflug mit einem Sprung ins kristallklare Wasser abzurunden. In diesem Sommer erweitert Barcos Azules sein Angebot an der Nordküste um eine der erfrischendsten Aktivitäten: eine Bootstour ab dem Port de Sóller mit Badestopp und Wasserrutsche an Bord.

Der Ausflug richtet sich an alle, die das Meer genießen möchten, ohne großen Planungsaufwand. Dabei geht es nicht nur um die Bootsfahrt selbst, sondern um ein rundum gelungenes Erlebnis: die Küste vom Mittelmeer aus zu bewundern, einige der spektakulärsten Landschaften im Norden Mallorcas zu entdecken und unterwegs Zeit für ein Bad direkt vom Boot aus zu haben.

Das Baden im kristallkalren Wasser ist eines der Highlights bei Barcos Azules. / Veranstalter

Während der Fahrt verläuft die Route entlang der Küste der Serra de Tramuntana und bietet Ausblicke auf Steilküsten, Meereshöhlen, markante Felsformationen sowie auf Orte wie Sa Calobra, Cala Tuent, Sa Costera oder Torre Picada. Es ist eine jener Landschaften, die sich vollkommen anders präsentieren, wenn man sie vom Meer aus betrachtet – fernab von Straßen, Aussichtspunkten und den meistbesuchten Orten

Der Höhepunkt des Ausflugs ist der Badestopp. Etwa 35 Minuten lang haben die Fahrgäste Gelegenheit zu schwimmen, im Mittelmeer zu entspannen, mit eigener Ausrüstung zu schnorcheln oder über die an Bord installierte Wasserrutsche direkt ins Meer zu gleiten. Ein besonderes Highlight für Familien, Freundesgruppen und alle, die an einem Sommertag ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Erlebnis suchen.

Im Gegensatz zu anderen Bootsausflügen in dieser Region beinhaltet diese Tour weder einen Landgang in Sa Calobra noch in Cala Tuent. Im Mittelpunkt des Ausflugs stehen die Bootsfahrt, die Landschaft und das Baden direkt vom Boot aus. Dadurch ist sie eine komfortable Option für alle, die die Nordküste genießen möchten, ohne einen ganzen Tagesausflug planen zu müssen.

Die idyllische Cala Tuent. / Veranstalter

Vuelta a la Isla: Zug, Straßenbahn, Boot und Sa Calobra an einem einzigen Tag

Für alle, die einen umfassenderen Ausflug suchen, gehört die Vuelta a la Isla nach wie vor zu den bekanntesten Touren Mallorcas. Ihr besonderer Reiz liegt in der Kombination mehrerer touristischer und landschaftlicher Wahrzeichen der Insel auf einer einzigen Route: des historischen Tren de Sóller, der Straßenbahn, die Sóller mit seinem Hafen verbindet, einer Bootsfahrt entlang der Nordküste sowie dem Besuch von Sa Calobra und des Torrent de Pareis.

Die Route ermöglicht es, Mallorca auf ganz besondere Weise zu durchqueren. Den Auftakt bildet der Tren de Sóller, ein historischer Holzzug, der 1912 eingeweiht wurde, Palma mit dem Tal von Sóller verbindet und längst selbst zu einer touristischen Attraktion geworden ist. Die Strecke führt durch die Landschaften des Inselinneren, vorbei an Tunneln, Bergen und landwirtschaftlich genutzten Flächen, bis sie eines der bekanntesten Täler der Serra de Tramuntana erreicht.

Die Straßenbahn von Sóller ist eine der emblatischten Transportmittel der Insel. / Veranstalter

Anschließend geht die Fahrt mit der Straßenbahn von Sóller weiter, einem weiteren historischen Verkehrsmittel, das zu den meistfotografierten Verkehrsmitteln der Insel gehört. Die Strecke verbindet das Ortszentrum mit dem Port de Sóller, führt durch Straßen sowie Orangen- und Zitronenhaine und endet direkt am Meer – in einem der bekanntesten Naturhäfen Mallorcas.

Von dort aus geht das Erlebnis an Bord eines Schiffes von Barcos Azules in Richtung Sa Calobra weiter. Während der Fahrt entlang der Nordküste eröffnen sich beeindruckende Ausblicke auf Steilküsten, Höhlen und abgelegene Orte, die auf dem Landweg nur schwer erreichbar sind. In der geführten Variante umfasst die Vuelta a la Isla die Kombination aus Reisebus, Zug, Straßenbahn und Boot, einschließlich Abholung an verschiedenen Orten sowie Reiseleitung während des gesamten Ausflugs.

Sa Calobra und der Torrent de Pareis – ein unverzichtbarer Zwischenstopp

Sa Calobra ist einer jener Orte, die untrennbar mit dem Bild Mallorcas verbunden sind. Die kleine Bucht, eingebettet zwischen steilen Felswänden und umgeben von der Serra de Tramuntana, gehört zu den Höhepunkten der Vuelta a la Isla.

Von dort aus gelangt man zum Torrent de Pareis, einem der bekanntesten Naturgebiete der Insel. Der Spaziergang bis zur Mündung des Wildbachs führt zu einem der meistfotografierten Orte Mallorcas. Das Zusammenspiel von Bergen, Felsen und Meer macht deutlich, warum dieses Gebiet jeden Sommer zu den beliebtesten Ausflugszielen der Insel zählt.

Die verschlungene Straßenführung "Nus de la corbata" nach Sa Calobra gehört zu den spektakulärsten Wegstrecken der Insel. / Veranstalter

Während der Freizeit können die Besucher spazieren gehen, etwas essen, sich am Meer entspannen oder – sofern die Bedingungen es zulassen – ein Bad nehmen. Dieser Zwischenstopp eignet sich sowohl für Besucher, die Mallorca zum ersten Mal entdecken, als auch für Einheimische, die einen der ikonischsten Orte der Insel besuchen möchten, ohne selbst dorthin fahren zu müssen.

Die Tour ist auch individuell möglich

Eine der interessantesten Varianten der Vuelta a la Isla ist die Option „auf eigene Faust“, die sich an alle richtet, die ihren Tag gerne flexibler gestalten möchten. In diesem Fall findet der Ausflug ohne Reiseleitung statt und ermöglicht es, den Startpunkt selbst zu wählen, aus den verfügbaren Abfahrtszeiten auszuwählen und mehr Zeit an den Orten zu verbringen, die einen besonders interessieren – etwa in Sóller, im Port de Sóller oder in Sa Calobra.

Bei dieser Variante kann die Tour entweder am Bahnhof des Tren de Sóller an der Plaza España in Palma oder in Son Sardina beginnen, wo den Besuchern kostenlose Parkplätze am Bahnhof zur Verfügung stehen. Das Angebot umfasst die Hin- und Rückfahrt mit den verschiedenen Verkehrsmitteln und richtet sich an alle, die die Route genießen möchten, ohne sich nach dem Zeitplan einer organisierten Gruppe richten zu müssen.

Die Option „auf eigene Faust“ eignet sich besonders für Reisende, die mehr Zeit in Sóller verbringen, in Ruhe im Port de Sóller essen oder den Aufenthalt in Sa Calobra vor der Rückfahrt ausgiebiger genießen möchten. Im Grunde bietet sie dieselbe Erfahrung wie die Vuelta a la Isla, jedoch mit deutlich mehr Freiraum, den Tag ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Bootsausflug mit Badespaß und Rutsche ins offene Meer. / Veranstalter

Zwei Ausflüge, zwei Möglichkeiten, Mallorca zu erleben

Die Bootstour mit Badestopp und Wasserrutsche sowie die Vuelta a la Isla stehen für zwei unterschiedliche Arten, Mallorca im Sommer zu genießen. Die erste ist ein leichter, erfrischender Ausflug, der sich ideal für einen heißen Sommertag eignet: mit dem Boot fahren, im Meer baden und die Nordküste vom Wasser aus erleben. Sie ist ideal für Familien, Freundesgruppen, Paare oder Besucher, die ein abwechslungsreiches Erlebnis suchen, ohne dafür den ganzen Tag einzuplanen.

Die Vuelta a la Isla hingegen ist ein Ganztagesausflug. Ihr besonderer Reiz liegt darin, einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Mallorcas auf einer einzigen Route zu vereinen: den Tren de Sóller, die Straßenbahn von Sóller, die Bootsfahrt nach Sa Calobra, den Torrent de Pareis und die Landschaften der Serra de Tramuntana.

Beide Angebote haben eines gemeinsam: Sie ermöglichen es, die Insel zu entdecken, ohne ausschließlich auf das Auto angewiesen zu sein. Gerade im Hochsommer kann das den Unterschied zwischen einem entspannten Ausflug und einem Tag ausmachen, der von Verkehr, Parkplatzsuche oder stark befahrenen Straßen geprägt ist.

Die Tour ermöglicht Touristen und Residenten gleichermaßen, die Insel auf eine andere Art neu zu entdecken. / Veranstalter

Ausflüge für Einheimische und Besucher

Auch wenn diese Ausflüge viele Urlauber anziehen, sind sie ebenso eine ausgezeichnete Wahl für Einheimische. Mallorca bietet zahlreiche Orte, die man bereits oft vom Auto aus, von einem Aussichtspunkt oder bei einem Wochenendausflug gesehen hat, die jedoch eine völlig neue Wirkung entfalten, wenn man sie vom Meer aus oder an Bord eines historischen Verkehrsmittels entdeckt.

Die Nordküste vom Boot aus zu erleben, mit dem Tren de Sóller zu fahren, das Tal mit der Straßenbahn zu durchqueren oder Sa Calobra zu erreichen, ohne selbst fahren zu müssen – all das eröffnet einen neuen Blick auf die Insel. Und genau darin liegt vielleicht der besondere Reiz dieser Ausflüge: Sie dienen nicht nur dazu, Mallorca kennenzulernen, sondern auch dazu, die Insel neu zu entdecken.

In diesem Sommer bietet die Nordküste unter den zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten erneut zwei besonders attraktive Erlebnisse: das eine mit einem Sprung über die Wasserrutsche direkt ins Mittelmeer, das andere mit einer Rundreise durch Mallorca mit Zug, Straßenbahn und Boot bis zu einem ihrer bekanntesten Orte.