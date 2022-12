Die Mieten sind auf den Balearen im Jahr 2022 um 14,5 Prozent gestiegen. Im Schnitt zahlen Mieter aktuell 13,80 Euro pro Quadratmeter. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Immobilien-Portals Idealista, das die aktuell angebotenen Mietpreise mit denen vor einem Jahr verglichen hat.

Am stärksten stiegen die Mieten demnach in der Gemeinde Santanyí, dort kosten Wohnungen jetzt 35,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ebenfalls einen starken Anstieg verzeichnet das Portal in den Gemeinden Andratx (30,8 Prozent) und Alcúdia (28 Prozent). In Palma de Mallorca sind die Mietpreise dagegen "nur" um 11,9 Prozent gestiegen. Der Quadratmeterpreis in der Balearen-Hauptstadt liegt damit im Schnitt bei 12,90 Euro. Balearenweit am teuersten sind die Mieten in Sant Antoni de Portany und Santa Eulària des Riu auf Ibiza mit 18,20 Euro pro Quadratmeter.

Trend dürfte sich 2023 fortsetzen

Der Pressesprecher von Idealista, Francisco Iñareta, erklärte, dass die Hauptprobleme 2022 der Mangel an Angeboten und zugleich die steigende Nachfrage gewesen seien. "Der Trend dürfte sich in den kommenden zwölf Monaten fortsetzen", prognostizierte Iñareta. Wobei er einschränkte, dass das bereits hohe Preisniveau und der Rückgang der Kaufkraft der Mieter den Preisanstieg auch verlangsamen könnten.