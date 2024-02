Ausgeschlossen auf Mallorca? Das kostet der deutschsprachige Schlüsseldienst

Es macht klack. Hinter einem ist die Tür ins Schloss gefallen. Erst dann dämmert es einem: „Mist, der Schlüssel ist noch in der Wohnung.“ Wer keinen Zweitschlüssel bei Nachbarn oder Freunden hinterlegt hat, kommt nicht drum herum, einen Schlüsseldienst (servicio de cerrajería/cerrajero) zu rufen.

Baum Security

Seit 27 Jahren auf Kunden im Südwesten spezialisiert ist Baum Security in Andratx. Schon auf der Website des Schlüsseldienstes von Jürgen Baum wird darauf hingewiesen, dass Anbieter erst gewaltfrei vorgehen und nicht direkt das Schloss zerstören sollten, um die Kosten nicht unnötig in die Höhe zu treiben. „Das ergibt insbesondere dann Sinn, wenn die Haustüre nur zugefallen und nicht abgeschlossen ist“, heißt es weiter.

Komplizierter und teurer werde es, wenn die Haustüre fest verschlossen und zum Beispiel der Schlüssel verloren gegangen ist. Dann bliebe selbst seriösen Anbietern nichts anderes übrig, als den Zylinder und auch die Schutzrosette zu zerstören. Dennoch rät Baum Security Kunden, sich zu vergewissern, dass der Schlosser nur wirklich notwendige Sachen ersetzt oder wechselt. Einige würden überteuerte Zusatzsicherungen anbieten. „Es gibt in der Branche einige schwarze Schafe, die einen riesigen Aufwand betreiben, um die Preise hochzutreiben, obwohl die Tür nur zugezogen ist“, so Baum.

In anderen Fällen lassen Bewohner handwerklich begabte Personen, aber keine professionellen Schlosser ans Werk. Dadurch entstehen am Ende oft noch größere Schäden an der Tür. „Man sollte immer einen professionellen Schlüsseldienst beauftragen“, rät Baum.

Baum Security etwa ist 365 Tage im Jahr unter der Notfallnummer 639-07 89 73 erreichbar. Werktags von 10 bis 19 Uhr gilt der Standardtarif ab 100 Euro für gewaltfreie Türöffnungen. Dabei muss der Zylinder nicht aufgebohrt und auch keine Schützrosette deinstalliert werden. Nachts koste der Dienst 50 Prozent mehr, an Sonn- und Feiertagen sind es 100 Prozent.

Im Gegensatz zu anderen Schlüsseldiensten berechnet Baum Security die Zuschläge nicht auf die Anfahrtskosten. Der Anbieter öffnet Türen in Andratx und im Umkreis von 20 Kilometern, insbesondere in Port d’Andratx, Bendinat, Camp de Mar, Costa de la Calma, Peguera, Puerto Portals und Santa Ponça. Die Anfahrt kostet den Kunden 35 Euro. Bei Anfragen außerhalb der Zone empfiehlt Baum Kollegen.

Communicay Systemtechnik

In Cala Millor ansässig ist seit 2013 Communicay Systemtechnik. Der Betrieb von Thomas Mummert wurde 1997 gegründet, bietet seine Dienste aber erst seit 2013 auch auf den Balearen an. Mummert rät allen, vor einem potenziellen Einsatz den kompletten Preis zu erfragen. Ist der Anbieter erst einmal vor Ort, könne er sonst quasi verlangen, was er wolle. So dürfe eine gewaltfreie Öffnung der Tür maximal um die 120 Euro kosten. „Die ist bei einer Standard-Tür in 98 Prozent der Fälle möglich“, versichert er.

Communicay Systemtechnik ist täglich von 8 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer 697-61 19 72 erreichbar. Von 8 bis 17.59 Uhr arbeiten die insgesamt vier Mitarbeiter zum Standardtarif. Kunden im Stadtgebiet Cala Millor zahlen für die Anfahrt, 15 Minuten Arbeitszeit und die (gewaltfrei) geöffnete Tür 69 Euro. Von 18 bis 20.59 Uhr kostet ein Einsatz 109 Euro, danach bis 22.59 Uhr 149 Euro. Notöffnungen von 23 bis 7.59 Uhr werden derzeit nicht angeboten.

Für Einsätze am Wochenende oder an Feiertagen berechnet der Anbieter einen Aufschlag in Höhe von 30 Euro. Auch wenn für die Türöffnung mehr als 15 Minuten Arbeitszeit fällig sind, kann für jede weitere Viertelstunde ein Aufschlag von 10 Euro berechnet werden.

Wer nicht in Cala Millor oder in der Nähe wohnt, kann sich ebenfalls bei Mummert melden. Für die Fahrtkosten in andere Orte der Insel berechnet er ab der Grenze von Cala Millor 1,50 Euro pro Kilometer. „Alle Preise verstehen sich zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer“, heißt es auf der Website weiter. Im Fall von Palma etwa wären es um die 100 Euro Aufschlag für die Anfahrt.

Wenn die Tür abgeschlossen wurde, wird es auch für ihn komplizierter. „Wir suchen immer erst einmal nach einer alternativen Option, etwa über eine Terrassentür oder ein gekipptes Fenster. Wenn wir beides aber nicht öffnen können, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Schließzylinder der Haustür zu entfernen“, so Mummert. Auch bei einer sich selbst verriegelnden Tür helfe nur letzteres Vorgehen. Zumindest Standard-Ersatzzylinder habe der Anbieter dabei.

Die Kosten einer gewaltsamen Öffnung variieren je nach Beschaffenheit der Tür. „Die Arbeitszeit schenke ich dem Kunden meist. Das heißt: Zu den genannten Gebühren für die Notöffnung (69 Euro, 109 Euro, 149 Euro etc.) kommt der Betrag für ein einfaches Schloss hinzu. Es kostet meistens ab 25 Euro“, sagt Mummert.

Wer vergesslich ist und sich schon öfter ausgeschlossen hat, für den lohnt sich womöglich ein elektronischer Türantrieb ab knapp 200 Euro. Bei den modernen Anlagen von Nuki, Homematic oder Abus brauche man keinen Schlüssel mehr. Stattdessen kann man die Tür aus der Ferne per Handy oder am Key-Pad an der Tür mittels Fingerabdruck oder Code öffnen.

Bon Preu Cerrajero

Seit 20 Jahren vor allem die Gegend rund um Palma deckt der spanische Schlosser Marc Cebrián ab. Auch er hat einige deutschsprachige Kunden und spricht etwas Deutsch. Erreichen kann man ihn täglich unter der Telefonnummer: 666-31 33 33. Der Standardtarif von ab 75 Euro gilt montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr in einem Radius von bis zu 30 Kilometern um Palma. Wird dieser überschritten, sind 20 Euro extra fällig. Samstags ist ein Zuschlag von 25 Euro zu zahlen, sonntags, an Feiertagen oder montags bis freitags außerhalb der regulären Öffnungszeiten schlägt der Service mit 50 Euro mehr zu Buche. Alle Preise sind nur ungefähr, so Marc Cebrián.

Hinzu kämen Materialkosten, insbesondere, wenn die Tür nicht gewaltfrei geöffnet werden kann. Dafür sei je nach Modell mit mindestens 45 Euro zu rechnen. Je nach Distanz zum Kunden und je nachdem, ob Cebrián gerade beschäftigt ist oder nicht, brauche er zwischen 20 Minuten und zwei Stunden, um beim Kunden einzutreffen.