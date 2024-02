Hier können Sie nachschauen, ob Sie auf Mallorca zu viel Miete zahlen

Das spanische Wohnungsministerium hat einen Preisindex für Mietwohnungen und -häuser veröffentlicht. Auf einem eigens geschaffenen Portal können alle Interessierten nun nachschauen, inwieweit für eine spezifische Wohnung zu viel oder zu wenig Miete bezahlt wird. Derzeit funktioniert es nur in Gegenden mit angespannter Wohnsituation. Neubauten sind Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" ebenfalls nicht abrufbar.

Das Formular finden Sie unter diesem Link.

So füllen Sie das Formular aus

Für die Berechnung des Preises werden verschiedene Parameter verwendet. So muss zunächst entweder die Adresse oder die Katasternummer der Immobilie angegeben werden. Zu den Pflichtfeldern, die ausgefüllt werden müssen, gehören:

Stockwerk und ggf. Nummer der Wohnung

Größe

Energiezertifikat

Baujahr

Zustand

Höhe über der Straße (hier muss erneut das Stockwerk angegeben werden)

Einige der Informationen werden automatisch aus den Katasterinformationen in das Formular hineingeladen. Alle fehlenden Informationen muss der Nutzer selbst eintragen. Darüber hinaus können folgende Informationen hinzugefügt werden, falls vorhanden:

Fahrstuhl

Parkplatz

Möblierung

Sicherheits-/Conciergedienst

Besondere Aussicht (etwa aufs Meer oder Sehenswürdigkeiten)

Einrichtungen wie Gemeinschaftspool oder Fitnessstudio, zu denen man als Mieter Zugang hat

Gemeinschaftsräume, Dachterassen oder Gärten, zu denen man als Mieter Zugang hat

Hat man einmal alles ausgefüllt, wird eine Preisspanne für einen akzeptablen Mietpreis berechnet. Die komplette Information kann man sich als PDF herunterladen, das auch mit einem QR-Code versehen ist.

Das ergeben die Tests

Wer die Daten eingibt, dürfte eine Überraschung erleben. Tests des "Diario de Mallorca" haben ergeben, dass der Preisindex für eine 80 Quadratmeter große Wohnung in der Altstadt von Palma zwischen 724 und 958 Euro angemessen wären. Die günstigste Wohnung in der Größe und Gegend auf dem Immobilienportal Idealista wird derzeit für 1.350 Euro angeboten.

Teilweise noch krasser sieht es außerhalb der Stadt aus. Eine 70-Quadratmeter-Wohnung in der Nähe des Palmira-Strandes in der Deutschen-Hochburg Peguera dürfte nach Vorstellungen des Ministeriums zwischen 592 und 788 Euro kosten. In Wahrheit werden derzeit für solche Immobilien Monatsmieten zwischen 1.700 und 2.500 Euro verlangt.

Hat der Index Konsequenzen?

Wer sich Hoffnungen macht, dem Vermieter das PDF vorzulegen und dafür eine Mietminderung verlangen zu können, wird enttäuscht. Denn die rechte Balearen-Regierung lehnt es ab, den Index anzuwenden. Die Landesregierung begründet dies damit, dass man keine "interventionistischen Maßnahmen auf dem freien Mietmarkt" anwenden wolle. Als Begründung wird angegeben, dass dies die Situation verschlimmern könnte, da Wohnungen so vom Markt genommen werden könnten. Dies wiederum würde zu einer Steigerung der Mietpreise führen.

Stattdessen plant die Regierung von Marga Prohens, die dramatische Situation zu lösen indem man bestehende Immobilien auf den Markt bringt und neuen, bezahlbareren Wohnraum schafft.