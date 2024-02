Auch in diesem Monat ist MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen beim Willipedia-Podcast dabei. In der aktuellen Folge geht es zum einen um das Chaos, das die Balearen-Regierung in den vergangenen Wochen durchgeschüttelt hat. Zum anderen gibt es auch einen Blick in die Zukunft: Wie geht es denn nun weiter mit dem Wohnungsbau auf Mallorca? Wo steht die Politik in der Frage und welche Signale kommen vom Bausektor? Und wie lange kann es dauern, bis sich die Maßnahmen auch endlich auf dem Mietmarkt bemerkbar machen?